Ein 54-jähriger Ahlener befuhr am späten Montagabend gegen 22.15 Uhr die Kreisstraße 4 von Sendenhorst in Richtung Ahlen. Mit im Fahrzeug befand sich ein 30-jähriger Beifahrer. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 54-Jährige in Höhe Sudfeld von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Beide Insassen wurden schwer verletzt, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus nach Münster. Die Kreisstraße 4 war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt etwa 7000 Euro, teilt die Polizei mit.