Carlo Pinnschmidt hat extra noch mal in die Wetter-App geschaut. Und ist glücklich: „Also wenn das so wird wie vorhergesagt, dann haben wir ein geiles Wochenende vor uns.“ Ein „Ahlen-Karibisch“-Wochenende, das zwar keine Südsee-Temperaturen, aber doch Milde und Trockenheit verspricht: „Es ist nicht so heiß, dass man den Alkohol nicht verträgt und nicht so kalt, dass man nicht sitzen kann“, lässt der Stadtmarketingleiter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) vor dem inneren Auge bunte Cocktails mit Troddelstäbchen und Obstscheiben am Glasrand erscheinen.

Vorm äußeren Augen ganz konkret liegt schon der Sandhaufen, der ab heutigem Mittwoch gut die Hälfte des Rathausparkplatzes zum Strand macht. Da, wo jetzt noch die Autos parken, machen sich von Freitag bis Sonntag Liegestühle, Palmen, Buden mit Getränken und karibischen Köstlichkeiten, eine Bühne und ein Beachvolleyballfeld breit.

„Geändert haben wir in diesem Jahr, dass wir an allen drei Tagen Livemusik bieten“, kündigt Veranstalter Alexander Binevitch, Chef der Agentur „Just Festival“, „echt gute Bands“ an: „Irieman & Band“ spielt am Freitag, 31. August, ab 18 Uhr, „Roughhouse“ am Samstag, 1. September, ab 18 Uhr und „André George & The Rootz Revival“ am Sonntag, 2. September, schon ab 14 Uhr. Dass vornehmlich Reggae den Rathausstrand beschallt, versteht sich von selbst.

So schön kann der Rathausparkplatz sein, wenn Licht und Liegestühle fürs richtige Ambiente sorgen. Foto: Ulrich Gösmann

Der Sonntag, so Alexander Binevitch weiter, gilt als Familientag mit Hüpfburg, Kinderschminken, Burgen bauen und Kinderschatzsuche. Wobei die Kinder natürlich auch an den anderen Tagen gerne im Sand spielen könnten.

Das Spaß-Beachvolleyballturnier findet diesmal am Samstagnachmittag statt: „Weil ja Sonntag schon ab 14 Uhr eine Band auf der Bühne steht. Und die finden das meist nicht witzig, wenn die Bälle ins Schlagzeug fliegen“, grinst der Veranstalter und lädt auch gleich noch (Hobby-)Volleyballer ein, sich für das Turnier anzumelden: über die Homepage www.ahlen-karibisch.de oder per Mail an anmeldung@ahlen-karibisch.de. „Es geht da nur um den reinen Spaß“, nimmt Binevitch die Sorge vor sportlichem Leistungsdruck.

„Ahlen Karibisch“ findet zum zweiten Mal und – wie Carlo Pinnschmidt sagt – wohl auch zum letzten Mal auf dem Rathausparkplatz statt. „Im kommenden Jahr sind wir dann wieder auf dem Markt. Mit dem Wasserspiel dort, wird das ein richtig schönes Event.“

Wie schön aber auch der Parkplatz sein kann, wenn nur das Ambiente stimmt, erleben die Besucher ab Freitag, 31. August. Start ist um 17 Uhr. Der Rathausparkplatz wird ab Mittwoch, 29. August, bis voraussichtlich Dienstag, 4. September, teilgesperrt.