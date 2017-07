An die Stifte, fertig, los: Beim Wettbewerb „Stadt, Land, Fluss“ ist schnelles Denken und Schreiben gefragt. Foto: Julia Garn

Die ersten Wettkämpfe sind am zweiten Tag der Mammutspiele gestartet. Was ist denn da alles so im Angebot?

Zum Beispiel Brennball. Dafür treffen sich die Athleten aus den einzelnen Kontinenten auf dem Sportplatz. Dieses Jahr machen es die Betreuer den Sportlern aber nicht ganz so einfach. Denn auf der Laufbahn befindet sich ein Parcours. Es spielen jeweils zwei Kontinente gegeneinander und beweisen ihre Talente im Laufen, Springen und Werfen.

Währenddessen läuft im Zelt auf der Wiese das „Menschen-Memory“. Dabei bilden jeweils zwei Kinder aus jedem Kontinent ein Pärchen und denken sich eine möglichst kreative Bewegung aus. Wenn jedes Pärchen weiß, welche Bewegung es nehmen will, kann das Spiel beginnen. Die restlichen Mitspieler stellen sich um die menschlichen Memorykarten und wählen zufällig zwei Spieler aus, die dann ihre Bewegungen vorführen. Wenn die Bewegung der beiden Ausgewählten gleich ist, setzen sie sich hin und der Punkt geht an den Kontinent, der geraten hat. Natürlich kommt jeder Kontinent mal dran und auch die menschlichen Memorykarten wechseln sich ab. Wer zum Schluss die meisten Pärchen gefunden hat, ist natürlich der Sieger dieser Disziplin.

Das letzte Spiel für den Vormittag ist „Stadt, Land, Fluss“ im Essenszelt. Jeder Kontinent setzt sich zusammen mit seiner Gruppe an einen Tisch und malt eine Tabelle auf. Auf den Zettel kommen dann verschiedene Kategorien wie „Stadt“ oder „Land“. Sind alle Kids bereit, wird ihnen der erste Buchstabe mitgeteilt und die Zeit läuft. Jetzt müssen die Spieler schnell denken, sich in ihren Gruppen auf einen Begriff einigen und anschließend ihre Tabelle ausfüllen. Die Gruppe, die zuerst fertig ist muss laut „Stopp“ rufen und dann ist die Zeit auch für die anderen Gruppen vorbei. Zum Schluss sammeln die Betreuer die Zettel ein und werten sie aus. Der Kontinent, der die meisten Punkte sammeln konnte, hat das Spiel gewonnen und sich mit dieser tollen Denkleistung einen kleinen Preis verdient.