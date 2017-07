Bei solchen Temperaturen ist es nur gut, dass einige Wettkämpfe im Wasser starten. Die Disziplin Wasserball ist sehr beliebt bei den Kindern und beginnt am Vormittag im Freibad.

Um an den Wettkämpfen teilzunehmen benötigen die Kids allerdings mindestens das Abzeichen Seepferdchen, wobei manche der Wasserratten aber auch schon Bronze oder Silber geschafft haben. Der zehnjährige Finn aus Australien zum Beispiel hat schon das Seepferdchen und möchte später noch mindestens Silber machen.

Zu Beginn werden zwei kleine Tore an den Beckenrand gestellt und die Spielfläche eingegrenzt, somit ist das Spielfeld aufgebaut. Das Spiel beginnt und die Mammutkinder können Punkte für ihren Kontinent ergattern.

Fotostrecke: Der dritte Tag der Mammutspiele Fotostrecke Foto: Julia_Steffi

Sobald die Schwimmer den Pfiff hören, verteilen sie sich im ganzen Spielbereich, um mit 15 Spielern in nur drei Minuten so viele Tore wie möglich zu erzielen. Die restlichen Kontinente, die noch nicht an der Reihe sind, wärmen sich im Schwimmbecken nebenan auf, veranstalten Wasserschlachten oder genießen die Sonne auf der Haut. Die meisten Mädchen und Jungen sind nach dem Wasserball sehr erschöpft, weil sie alles für ihren Kontinent gegeben haben.

Während die Kinder im Freibad viel Spaß bei dem Spiel haben, werden die anderen im Sportpark Nord mit Wasserpistolen von den Betreuern verfolgt – auch‘ne willkommene Abkühlung! Und bei der Essensausgabe werden die Kids direkt mit dem Schlauch nass gemacht. Na, wenn das nicht hilft gegen Hitzköpfe. . .