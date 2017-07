Coole Piloten: Luan und Maxi aus Neuseeland, wissen wie ihre Jets am besten fliegen. Foto: Stefanie Sagel

Die Kontinente arbeiten fleißig an ihren Wochenaufgaben. Die halten sie aber alle geheim, weil die Ergebnisse eine Überraschung beim Bergfest am Freitag werden sollen. Aber es entstehen auch viele kreative Dinge, über die schon gesprochen werden darf.

In Australien basteln viele Kinder zusammen an dem Equipment für die Vorstellung ihres Kontinents. Sie haben schon eine Flagge und ein Didgeridoo – was leider niemand spielen kann. Aber besonders stolz sind die Australier auf ihr Kanu und ihr Surfbrett.

In Neuseeland haben die Mammutkinder ihre eigenen Schafe gebastelt und passend dazu eine Weide, auf der ihre Schäfchen in Ruhe den Sonnenschein genießen.

Maxi und Luan haben aber etwas ganz anderes im Kopf als Sonnenbaden: Die beiden Piloten basteln sich ihre eigenen Papierflieger und starten dann mit „Düsi“ und „Loopi“ einen kleinen Wettkampf.

Sophia und Johanna aus Europa beschäftigen sich mit eigenen Kratzbildern. Die beiden malen verschiedene Motive auf und übermalen diese dann mit Wachsmalstiften. Danach kommt der beste Teil, wie sie finden: das Wegkratzen. Und schon haben die beiden schöne Kratzbilder gezaubert, die sie verschenken wollen.