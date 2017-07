Viele Betreuer sind das erste Mal im Team und müssen sich – wie die neuen Kinder auch – erst mal zurechtfinden. Nahom ist einer von ihnen. Der 24-Jährige arbeitet bei der Orga und fand es anfangs schwer, reinzukommen. Aber jetzt, nach einer Woche, fühlt er sich gut aufgenommen und ihm macht die Arbeit sichtlich Spaß. Nahom hat schon vorher Erfahrungen bei Ferienspielen in Bielefeld gesammelt, aber da seien nur halb so viele Kinder wie bei den Mammutspielen in Ahlen gewesen: „Das ist schon ein Unterschied, ob 500 Kinder um dich herum sind oder nur knapp 200.“ Wenn Nahom gerade nicht für einen kranken Betreuer aus einem Kontinent einspringen muss, hilft er beim Auf- und Abbau von Zelten oder als Schiri bei den sportlichen Wettkämpfen. Es macht ihm besonders viel Spaß, den Jungen und Mädchen beim Kämpfen um den Sieg zuzugucken. Er ist begeistert von den vielfältigen Angeboten und gespannt, was es nächste Woche noch tolles für die Kids gibt. Schon jetzt freut er sich darauf nächstes Jahr wieder auszuhelfen, egal in welchem Bereich.

Im Gegensatz zu Nahom, ist Betreuer Akin mit nur wenigen Erfahrungen zu den Mammutspielen gekommen. Er ist im Kontinent Neuseeland und ist positiv überrascht von dem Job mit den Jungen und Mädchen. Er hätte nicht gedacht, dass ihm die Arbeit so viel Spaß macht. In der ersten Woche hat Akin schon viel erlebt und viele Erfahrungen im Umgang mit Kindern gesammelt. Der 20-Jährige betreut meistens die Fußballer, weil er ihnen viele Tricks zeigen kann. Und die Kinder lieben ihn. Akin möchte auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei sein.Und das, obwohl er anfangs Sorge hatte, sich nicht zurechtzufinden. Aber alle Befürchtungen sind schnell verflogen.

Lisa aus Asien ist auch das erste Mal dabei und findet die Arbeit sehr anstrengend, weil die Kinder viele Fragen stellen. „Trotzdem ist es cool hier“, sagt sie. Vor allem das Programm gefällt Lisa gut und ganz besonders die Wasserspiele im Freibad.

Auch Denis ist das erste Mal im Team der Orga. Er hilft die meiste Zeit am Kiosk aus und wurde durch seinen Bruder Daniel, der schon seit zehn Jahren im Team ist, auf die Mammutspiele aufmerksam. Und warum macht der 18-Jährige den Job jetzt? „Ich bin jung und brauche Geld“, lacht er. Aber natürlich arbeite er auch gerne mit den Kids zusammen, obwohl es manchmal echt stressig sei. Eines steht für Denis fest: Im nächsten Jahr möchte er wieder dabei sein. Dann als Betreuer in einem Kontinent.