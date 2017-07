Yannick hängt in den Seilen und findet das super. Er will gleich noch eine andere Kletterseite ausprobieren. Zuvor müssen alle Kinder eine Einweisung anhören. Foto: Stefanie Sagel

Am frühen Morgen schon wird auf der Wiese für die Mammutkinder eine zehn Meter hohe Überraschung aufgebaut. Was das wohl sein kann?

Schnell ist die Überraschung zu erkennen. Ein riesiger Kletterturm von der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Hamm steht in kürzester Zeit bereit – das Ding bläst sich nämlich selbst auf. Der rote Turm bietet den Kids vier Seiten zum Klettern an und selbstverständlich sind alle Seiten verschieden.

Eine Wand ist mit Seilen, eine andere mit großen Netzen und die nächste mit verschieden großen Griffen zum Erklimmen ausgestattet. Schon bevor der Turm richtig steht, stehen die Mädchen und Jungen um den Turm herum und sind begeistert. „So einen großen Turm habe ich ja noch nie gesehen“ sagt Yannick aus Neuseeland. Er stellt sich direkt in die Warteschlange, um den riesen Klotz zu besteigen. Auch danach ist der Neunjährige total begeistert . Er möchte später unbedingt noch an einer anderen Seite hochklettern, die vielleicht ein wenig schwerer für ihn ist.

Fotostrecke: Der fünfte Tag der Mammutspiele Fotostrecke Foto: julia_steffi

Unter den Kindern sind einige schon richtige Profis und manche probieren diese Art von Sport zum ersten Mal aus. Aber ganz wichtig ist, dass alle Kinder – egal ob Anfänger oder nicht – die Regeln und Einweisung einmal hören.

Die Kinder werden von Ehrenamtlichen des Kirchenkreises betreut, der Turm steht den ganzen Tag zur Verfügung. Also hat jedes Kind auch genug Zeit, um nicht nur an einer Wand bis nach oben hinaufzuklettern. Die Helfer weisen die Mädchen und Jungen ein und legen ihnen die Gurte um, bevor die Kids starten können. Dann erklären die Betreuer auch den Ablauf beim Klettern und was gesagt werden soll, wenn einem Kind die Kraft ausgeht oder es schon oben angekommen ist und es nach unten will. Das Team muss ja Bescheid wissen, wann ein Kletterer wieder runter will und bei einer Höhe von zehn Metern ist es mit Rufen nicht ganz so einfach. Besser eignen sich Klopfzeichen: zweimal gegen den Turm klopfen heißt runter und danach können die Kinder sich einfach am Seil fallen lassen und sich dabei vom Turm abstoßen.

„Das fühlt sich so bisschen an wie fliegen“, erzählt Jana aus Amerika und so sieht es von unten auch aus.

Ganz klar ist, dass auch dieses Jahr die Überraschung super geklappt hat und der hohe rote Turm ein tolles Abenteuer für die Kinder ist.