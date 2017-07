Die Mammutkollektion aus Kontinental-T-Shirts und Caps – das ist ja bekannt – ist voll im Trend. Und was jetzt noch hinzukommt: Autogramme auf dem Rücken. . . also hinten auf dem T-Shirt.

Matti aus Asien hat viele Betreuer und seine engsten Freunde auf seinem Shirt unterschreiben lassen. Er findet besonders Slyser cool und wird sein Shirt aufbewahren, um es nachts zum Schlafen anzuziehen.

Auch Justins T-Shirt ist voller Unterschriften. Der Australier lässt Betreuer und Freunde darauf unterschreiben. Ihm fehlt aber noch die Unterschrift von Denis, der ihm jeden Tag eine gemischte Tüte am Kiosk verkauft. Der Siebenjährige trägt das T-Shirt jeden Tag, aber er hat Angst, es zu waschen, weil die Farbe abgehen könnte. Justin möchte es in seinem Zimmer an die Wand hängen, um sich immer wieder an die tolle Zeit zu erinnern und nächstes Jahr wieder in denselben Kontinent zu gehen.

„Die meisten Autogramme habe ich an einem Tag gesammelt“, ist Luke aus Asien stolz. Der Zehnjährige freut sich jetzt schon darauf, es in der Schule seinen ganzen Freunden zu präsentieren.

Wie auch die anderen, lässt Lena alle aus ihrem Kontinent unterschreiben. Die Achtjährige konnte ihr Shirt am Montag leider nicht anziehen, weil es noch in der Wäsche ist, aber sie bringt es auf jeden Fall für den letzten Tag mit, um noch einmal die restlichen Autogramme zu bekommen. Lenas Plan ist es, das T-Shirt zusammen mit ihren Freunden als Partnerlook zu tragen.

Leonie hat keine Unterschriften auf ihrem Shirt: „Ich finde das zu schade dafür“, sagt sie. Sie zieht das gute Stück nach den Mammutspielen lieber ohne Autgramme zum Sportunterricht in der Schule oder Zuhause an.