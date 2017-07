Im Fundbüro sammeln sich schon wieder jede Menge Klamotten, Brotdosen und Trinkflaschen. Und manchmal wird sogar im Fundbüro was verloren. So ist es Lena passiert.

Was passiert eigentlich mit den ganzen verlorenen Sachen der Mammutkinder? Dafür ist natürlich das Fundbüro zuständig, das sich im Gang zum Sportplatz auf der rechten Seite befindet. Es ist kaum zu übersehen – und dementsprechend „gut zu finden“. Wie es sich für ein Fundbüro gehört.

Davor stehen drei Kleiderstangen, vollbehangen mit Jacken, Taschen und Caps. Innen liegen kleinere Gegenstände, wie Portemonnaies, Trinkflaschen und Sonnenbrillen. Sogar ein Mammutpass ist verloren gegangen. Die Sachen sind schnell zu erkennen, denn das Fundbüro ist ein großer Glaskasten und ist für die Kids auch immer geöffnet.

Leonie aus Asien hat schon ihre ersten Erfahrungen gesammelt. Die Neunjährige hat ihr Portemonnaie verloren, aber es zum Glück noch direkt am selben Tag im Fundbüro gefunden. „Ich war schon ganz traurig und hatte schon Tränen in den Augen als es weg war“ erzählt sie. Auf ihr Portemonnaie passt sie jetzt besonders gut auf, denn noch einmal möchte sie es nicht verlieren.

Bei Justin aus Amerika hat es leider nicht so gut geklappt wie bei Leonie. Auch er hat sein Portemonnaie verloren, aber bis jetzt noch nicht wiedergefunden. Er will auf jeden Fall die nächsten Tage mindestens einmal vorbeischauen und abchecken, ob jemand sein Portemonnaie abgegeben hat. Aber Justin ist sich sicher, dass er es wiederfinden wird, weil auch seine Freunde schon Sachen verloren haben und sie jedes Mal wiedergefunden haben.

Lena aus Europa kennt das Fundbüro auch schon gut und war sogar schon drin. Obwohl sie gar nichts verloren hat. Aber: Lena spielt oft mit ihren Freunden im Flur vor dem Fundbüro und findet es auch sehr interessant, was alles verloren wird. Beim Herumschnüffeln hat sie in den Scheiben einen kleinen Schlitz entdeckt und versucht, ihr Buch da durchzuschieben. Bums, war es weg. „Ich wusste nicht, dass es klappen wird“, sagt die Achtjährige empört. Ihr Buch hat sie aber schnell wiederbekommen, denn sie musste nur kurz rüber zum Orgabüro gehen und Bescheid sagen, dass sie etwas „wiedergefunden“ hat, was gar nicht verloren war.