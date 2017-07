Auch in diesem Jahr gibt es wieder Kinder, die vor dem 10-Uhr-Start der Mammutspiele in der Frühbetreuung bei den „Aufweckmammuts“ sind. Diesmal kräht der Hahn allerdings nicht in der Jugendecke Nord, sondern in der Don-Bosco-Schule. Der Ort wurde gewechselt, weil es in der Schule deutlich größer ist und die Mammutkinder mehr Möglichkeiten haben, sich ordentlich für die vielen Wettkämpfe aufzuwärmen. Dafür werden die großen Räume der offenen Ganztagsschule (OGGS) genutzt.

Ein Team aus drei Helfern nimmt die Mädchen und Jungen morgens in Empfang: Susanne, Jenny und Rena arbeiten schon seit ein paar Jahren zusammen und sind morgens schon immer richtig gut drauf. Die Chefin der „Aufweckmammuts“, die alles organisiert, ist Rena.

Zuerst wird um 8.30 Uhr gemeinsam gefrühstückt, damit jeder gut gestärkt in den Tag startet. Susanne bringt jeden Morgen die Brötchen mit, aber für Aufschnitt, Obst und andere Leckereien sorgen die Kids selbst.

Es gibt eine große Auswahl an Essen und so ist für jedes Kind etwas dabei. Ihnen schmeckt das Frühstück auch sichtlich. Anschließend bringen die Kinder zusammen alles in die Küche und haben dann Zeit zum Spielen. Am beliebtesten ist natürlich das Kartenspiel Uno. Kilian aus Asien spielt jeden Tag nur Uno und macht nichts anderes.

Außerdem gefällt es dem Siebenjährigen in der Frühbetreuung sehr gut, weil er mit Freunden zusammen frühstücken und direkt mit guter Laune zu den Mammutspielen gehen kann.

Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, sich hier zu beschäftigen, wie zum Beispiel draußen zu klettern oder Fußball zu spielen. Amelie , Julia und Lynn klettern besonders gerne auf Bäume und suchen sich große Äste, an denen sie sich herumangeln können. Wenn die Bäume durch den Regen zu nass sind, machen die Mädchen Kunststücke auf den Kletterstangen. Langeweile gibt‘s hier nicht.

Die Gruppe, die dieses Jahr aus 34 Mädchen und Jungen besteht, wird von den Betreuern um 9.45 Uhr zum Sportpark Nord gebracht, damit auch alle pünktlich um 10 Uhr da sind, wenn die Tore geöffnet werden.

Damit die Kinder überhaupt zu den „Aufweckmammuts“ kommen können, müssen sie im Vorfeld von ihren Eltern angemeldet werden, wie Chefin Rena erklärt. Viele der Kinder gehen in die Frühbetreuung, weil ihre Eltern morgens früh arbeiten müssen und somit keine Zeit haben, um die Mammutkinder später zu bringen.

Die Betreuer haben Spaß daran, auf die Kinder aufzupassen und mit ihnen gemeinsam zu spielen. Sie freuen sich schon auf weitere lustige Jahre bei den „Aufweckmammuts“.