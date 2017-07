Wer von den Mammutkindern ist denn das nächste Jahr wieder dabei? Das Mammutmagazin hat sich mal umgehört.

Die Fußballer Jerome, Tony und Noah aus Asien kommen alle wieder. Für die Drei macht das gemeinsame Kicken super viel Spaß und auch Menschenkicker lieben sie. Jerome und Tony wollen später auch unbedingt als Betreuer helfen. Noah dagegen lieber nicht, weil es ihm reicht, als Kind dabei zu sein.

Leni aus Neuseeland würde auch gerne noch einmal kommen, aber sie ist leider schon zu alt. Der Zwölfjährigen bleibt ganz besonders das Tanzen auf der Bühne in Erinnerung. „Wenn ich alt genug bin, komme ich als Betreuerin wieder“, erzählt sie. Ihre Freundin Janine dagegen hat Glück. Sie darf noch einmal dabei sein und das nutzt sie auch aus. Die Neuseeländerin ist schon das vierte Mal ein Mammutkind und begeistert sich jedes Jahr aufs Neue für die Theaterwettkämpfe.

Fotostrecke: Der letzte Tag der Mammutspiele 2017 Fotostrecke Foto: Steffi Sagel

Die beiden Brüder Matteo und Finley aus Asien gehen im nächsten Jahr wieder gemeinsam zu den Mammutspielen. Ganz toll finden sie, dass sie im Football doch noch eine Bronzemedaille bekommen haben. Vielleicht ist das Geschwisterduo in ein paar Jahren auch als Betreuer dabei. Ihr Kumpel Silas kommt nächstes Jahr natürlich auch wieder. Der Neunjährige freut sich, dann seine alten Freunde wiederzusehen. Er möchte im nächsten Jahr aber in einen anderen Kontinent gehen, damit er mal was neues kennenlernt.

In Europa treffen sich Tom, Nik, Cedric, Till und Jonas im nächsten Jahr wieder bei den Mammutspielen. Hier haben sich die Jungs kennengelernt und gut angefreundet. Nik möchte auf jeden Fall wiederkommen, weil er die Wettkämpfe so toll findet und ihm das Essen immer so gut schmeckt.

Für Cedric und Jonas ist der Moment auf der Bühne besonders cool gewesen und das wollen die beiden im nächsten Jahr unbedingt wiederholen. Till kommt wieder, damit er sein Lieblingslied, die Mammuthymne, hören und mit den Betreuern dazu tanzen und mitsingen kann.