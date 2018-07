Noch ‘ne Sportart: Wassertreten

Am ersten Tag der Mammutspiele haben sich alle gut eingelebt, mit dem zweiten Tag strafft sich das Programm mit den ersten Wettbewerben. Aber etwas zieht sich wie ein roter Faden durch: die Hitzeschlacht.

„Wir brauchen mehr Schatten!“, kommentiert Orgateamer Stefan Spreehe die beiden zu den Seiten offenen Zelte, die zu Dienstag vor der Bühne neu aufgebaut wurden. Die erweisen nicht nur zum Warm up gute Dienste, sondern auch im Verlauf des Vormittags beim Wettbewerb „Stadt – Land – Fluss“.

„Passen alle Kinder unter den Pavillon?“, hat Betreuerin Lisa beim Umzug vom geschlossenen Essenszelt einen Blick für den Sonnenschutz der Mammutkinder. Denn im Essenszelt herrscht mittlerweile wegen der geschlossenen Seitenwände auch schon ein heißes Klima.

Der zweite Tag bei den Mammutspielen 1/28 Die Hitzeschlacht geht weiter. Aber das kann Mammutkinder nicht erschüttern. Foto: Ralf Steinhorst

Den Vorteil der sonnenfreien Zone genießen die Mammutkinder im Stadion nur, wenn sie beim Wikingerschach oder Völkerball in ihren Spielpausen auf die Tribüne dürfen. Ansonsten heißt es, das Beste aus den Temperaturen zu machen. Betreuer Scribby hat beim Wikingerschach so sein eigenes Mittel gefunden. Ein gelbes kleines Handtuch, passend zum Asien-T-Shirt, kommt auf den Kopf. Nebenan beim Völkerball hat Betreuer Torben das „verkehrt“ aus dem Wettbewerb „Völkerball verkehrt“ gestrichen: „Das war zu kompliziert – wir spielen jetzt normalen Völkerball“.

Auf der Werferwiese in den Camps freuen sich die meisten darüber, dass die Planschbecken nun auch mit Wasser gefüllt sind. So wird Wassertreten zur inoffiziellen weiteren Sportart. Was die Amerikaner aber nicht in ihrem Handwerk bremst: „Wir bauen eine Freiheitsstatue“, verrät Betreuer Philipp. Die soll zur Abschlussfeier präsentiert werden.

Premiere haben die fünf Pressekids der Mammutredaktion. Einen Tag verfolgen sie die Spiele, fotografieren und schreiben. „Ich schreibe immer gerne“, verrät Inga. So sorgen die Jung-Reporter dafür, dass die geplante Mammutstadtzeitung gut gefüllt wird.