Die Gehirne laufen heiß

Als an der Bühne das Warm up für den dritten Tag beginnt, ist ein Betreuer nicht dabei. Simon nämlich ist an diesem Tag als „Spritzenmann“ dafür verantwortlich, dass alle Mini-Pools bei den Camps der Kontinente mit Wasser gefüllt werden. Auf der Bühne heizt derweil Neuseeland den Mammutkindern und Betreuern ein.

„Wir starten in den dritten Tag“, läutet Moderator Tobi das Warm up mit der „Olympia-Go“-Hymne ein. Mammutredaktionsmitglied Ka­thi erinnert anschließend daran, dass die Redaktion zur Erstellung der Mammut-Zeitung noch ein Deckblatt benötigt, aber noch keine Vorschläge dafür hat.

Und was auch noch fehlt: ein erster Sieger beim Betreuerspiel. Denn am Dienstag wurde das Foto eines Betreuers aus Kindertagen gezeigt. Wer das wohl sein konnte? Dass es Anja war, darauf kam allerdings niemand.

Macht nichts. Kathi hält sofort das nächste Kindheitsfoto eines Betreuers hoch. Scheint eine Betreuerin zu sein, mal sehen,wer es errät. Die Auflösung folgt.

Als erster Kontinent übernimmt Neuseeland dann das Warm up. „Der erste Song ist den Mädchen gewidmet – gebt Gas“, lässt Kai dann passenderweise Cindy Laupers „Girls Just Wanna Have Fun“ durch die Lautsprecher dröhnen.

Der dritte Tag bei den Mammutspielen 1/30 Sportliche und mentale Herausforderungen warten auf die Mammutkinder. Foto: Ralf Steinhorst

„Spritzenmann“ Simon ist danach ein begehrter Anlaufpunkt, hält er doch die Spritzpistole samt Wasserschlauch nicht nur in die Mini-Pools, sondern auch auf die Mammutkinder, die ihm zu nahekommen. „Ich bin schon seit 9 Uhr am Füllen, aber der Schlauch ist zu klein“, wirkt er leicht desillusioniert, irgendwann fertig zu werden. Aber die erfrischten Gesichter der leicht durchnässten Mammutianer heitern ihn wieder auf.

An der Mammutredaktion vor der Tribüne füllen etwas später Kati, Marike, Nela und Leni die Redaktionsbox mit Anregungen. „Der Kasten war gestern den ganzen Tag über voll“, ist Redakteurin Kati mit der Beteiligung der Mammutkinder sehr zufrieden, die dort Artikel und Leserbriefe einwerfen sollen.

Im Camp von Australien laufen an diesem Tag auch die Gehirne heiß, sie wollen sich zum Tagesabschluss präsentieren. Was machen Kängurus für Geräusche? Wäre eine Koalabär-Maske gut? Fragen über Fragen.

Im Essenszelt ist Geschicklichkeit beim Jenga-Wettbewerb angesagt. Die Hölzchen müssen so passend gezogen werden, dass der Turm nicht umfällt. Und nebenan auf dem Fußballfeld versuchen die Kontinente parallel beim Ostfriesen-Football das Ei auf die freien Felder zu werfen.