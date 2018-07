Witzig: „Winopall will‘s wissen“

„Bergfest ist, wenn man einen Berg besteigt und ganz oben ankommt – dann geht es nur noch runter“, erklärt Moderator Tobi zu Beginn. Da aber erntet er aber sofort Widerspruch von seiner Co-Moderatorin Miri: „Aber wir wollen doch gar nicht wieder runter!“. Darauf fällt dem sonst so wortgewandten Tobi nur noch ein zustimmendes Nicken ein.

Also wird das Bergfest dann doch fröhlich gefeiert, mit einigen Gästen auf der Bühne. Wie dem Taekwondo-Verein „Satori Ahlen“, der schon den ganzen Nachmittag in der Mammutstadt ist und mit einigen der Mammutkinder eine Trainingseinheit der asiatischen Kampfsportart absolviert hat. Bevor die Präsentation des Erlernten aber gezeigt wird, führt Taekwondo-Trainer Robin in die Kampfkunst ein und erklärt die Unterschiede zu Hapkido. „Ähnlich wie bei Deiner Frisur gibt es auch bei unseren Gürteln mehrere Farben“, kann sich Robin eine Bemerkung Richtung Miris farbenfrohen Irokesenschnitt nicht verkneifen. Dann heißt es Bühne frei für die jungen Taekwondo-Kampfsportmammuts, die schon allerhand gelernt haben. Dazu gehört der beim Taekwondo übliche Kampfschrei. „Mich beeindruckt, dass die Kinder schon nach einer Übungsstunde ihre Stimme schon so stark einsetzen“, lobt Robin.

Bergfest bei den Mammutspielen 1/21 Am Freitag feierten Betreuer und Kinder des Ferienspiels ihr Bergfest. Foto: Ralf Steinhorst

Am Freitag feierten Betreuer und Kinder des Ferienspiels ihr Bergfest. Foto: Ralf Steinhorst

Am Freitag feierten Betreuer und Kinder des Ferienspiels ihr Bergfest. Foto: Ralf Steinhorst

Am Freitag feierten Betreuer und Kinder des Ferienspiels ihr Bergfest. Foto: Ralf Steinhorst

Am Freitag feierten Betreuer und Kinder des Ferienspiels ihr Bergfest. Foto: Ralf Steinhorst

Am Freitag feierten Betreuer und Kinder des Ferienspiels ihr Bergfest. Foto: Ralf Steinhorst

Am Freitag feierten Betreuer und Kinder des Ferienspiels ihr Bergfest. Foto: Ralf Steinhorst

Am Freitag feierten Betreuer und Kinder des Ferienspiels ihr Bergfest. Foto: Ralf Steinhorst

Am Freitag feierten Betreuer und Kinder des Ferienspiels ihr Bergfest. Foto: Ralf Steinhorst

Am Freitag feierten Betreuer und Kinder des Ferienspiels ihr Bergfest. Foto: Ralf Steinhorst

Am Freitag feierten Betreuer und Kinder des Ferienspiels ihr Bergfest. Foto: Ralf Steinhorst

Am Freitag feierten Betreuer und Kinder des Ferienspiels ihr Bergfest. Foto: Ralf Steinhorst

Am Freitag feierten Betreuer und Kinder des Ferienspiels ihr Bergfest. Foto: Ralf Steinhorst

Am Freitag feierten Betreuer und Kinder des Ferienspiels ihr Bergfest. Foto: Ralf Steinhorst

Am Freitag feierten Betreuer und Kinder des Ferienspiels ihr Bergfest. Foto: Ralf Steinhorst

Am Freitag feierten Betreuer und Kinder des Ferienspiels ihr Bergfest. Foto: Ralf Steinhorst

Am Freitag feierten Betreuer und Kinder des Ferienspiels ihr Bergfest. Foto: Ralf Steinhorst

Am Freitag feierten Betreuer und Kinder des Ferienspiels ihr Bergfest. Foto: Ralf Steinhorst

Am Freitag feierten Betreuer und Kinder des Ferienspiels ihr Bergfest. Foto: Ralf Steinhorst

Am Freitag feierten Betreuer und Kinder des Ferienspiels ihr Bergfest. Foto: Ralf Steinhorst

Am Freitag feierten Betreuer und Kinder des Ferienspiels ihr Bergfest. Foto: Ralf Steinhorst

Der Tagesabschluss ist auch immer die Zeit, wo die jeweils drei besten Kontinente in den Tageswettbewerben mit Urkunden ausgezeichnet werden. Am Freitag ist da viel passiert, die Besten der Disziplinen Kartenduell, Fußball, Uno und Aerobic dürfen auf das Siegerpodest. Am Montag wird es eine neue Disziplin geben, die „www“ heißt. Näheres wird noch nicht verraten, „Winopall will’s wissen“, heißt sie allerdings nicht. Wobei Winopall für den Nachnamen von Tobi steht. Mammutredakteurin Katharina wird da beim Wettbewerb für das Deckblatt für die Mammutzeitung konkreter. Es gibt tatsächlich einige Einsendungen der Mammutkinder. Die bekommen eine Aufgabe für zuhause mit. Auf www.mammutspiele.de sollen sie über das schönste Deckblatt abstimmen.

Was wären die Mammutspiele ohne Burkhard Knepper? Es gäbe sie ohne ihn wahrscheinlich gar nicht. Zeit also, ihn zum Jubiläum noch einmal einzuladen und ihn zu fragen, wie es denn so war in der Anfangszeit. „Das erste Ferienspiel war eine Spielstadt für Kinder, die dort noch Geld verdienen konnten“, erinnert sich der ehemalige Fachbereichsleiter für Soziales gegenüber Lara. Es sei ein toller Erfolg gewesen. Seitdem habe sich nicht viel verändert, sieht man davon ab, dass die Spiele immer mit der Zeit gegangen sind: „Die Kinder damals hatten genauso viel Spaß wie heute“. Was passieren würde, würden die Spiele abgeschafft? „Die Eltern würden auf die Barrikaden gehen!“, ist sich Burkhard Knepper, der stolz ist zu den Mitbegründern zu gehören, ganz sicher

Zum Wochenausklang haben sich die Asiaten noch einmal ins Zeug gelegt, bei ihnen gibt es eine Kochshow. Auf dem Speisezettel steht „Ching-Chang-Chong“ – Sushi mit Nudeln. Das Urteil der Testesserin: „Das waren die besten Nudeln, die ich je gegessen habe.“ Natürlich hat die unabhängige Jury den Tages-Fairplay-Sieger ermittelt. Der heißt auch Asien und darf den Pokal über das Wochenende behalten. Der Schlussauftritt gehört Rapper „Slyser“, der noch einmal den Mammutspielesong 2018 präsentiert: „Es gibt wieder was zu feiern – 30 Jahre Mammutspiele.“

„ Die Kinder damals hatten genauso viel Spaß wie heute. Die Kinder damals hatten genauso viel Spaß wie heute. “ Burkhard Knepper