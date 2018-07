Brüllwettbewerb contra Sprechzeit

Auch zum Start in die zweite Woche hat die Sonne mit den hochsommerlichen Temperaturen die Mammutspiele voll im Griff. Schattige Plätzchen werden noch mehr gesucht als schon in der ersten Woche. Auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger bekommt für seine Sprechstunde mit den Mammutkindern einen Sonnenschirm für seinen „Amtstisch“ spendiert.

„Habt ihr Bock auf die zweite Woche?“, fragt Moderator Tobi aber erst einmal beim Warm up ab und erhält darauf ein lautstarkes „Ja“. Es soll nicht das einzige Gebrüll am Tag bleiben. Schnell bindet Tobi auch das Wetter mit ein, alle Mammutkinder mögen doch am Dienstag Handtücher und Schwimmzeug mitbringen: Es steht eine dicke Überraschung an. Mehr verrät er nicht. Bewegung kommt ins Spiel, als Australien das Warm up übernimmt. Denn wer kann beim „Körperteil-Blues von Kopf bis Fuß“ schon still stehen bleiben?

Als Mammutredakteurin Kathi auf die Bühne kommt, weiß jeder, jetzt kommt die Auflösung des Betreuersuchspiels. Paul aus Australien hat dieses Mal gewonnen, er hat Australien-Betreuer Julius richtig am Gesicht erkannt. Weil das Spiel so gut läuft, werden ab jetzt sogar täglich zwei Betreuer gesucht. Ach ja, den Zwischenstand zur Mammutzeitung, die zum Abschlussfest erscheinen soll, hält Kathi dann auch noch bereit. Die Zeitung geht ab Mittwoch in den Druck, wer dazu noch Texte beisteuern will, sollte sie bis Mittwoch im Redaktionspostkasten eingeworfen haben.

Der sechste Tag der Mammutspiele 1/38 Der Bürgermeister war Gast im Sportpark Nord. Außerdem wurde es zeitweise ganz schön laut. Foto: Ralf Steinhorst

Während dann in den Kontinenten fleißig gebastelt wird, laufen parallel der Wasserballwettbewerb im Freibad und der neue „www“-Wettbewerb an der Bühne. Der heißt dann tatsächlich „Winopall will’s wissen“. Dafür hat Betreuer Tobi (Winopall) einige Spiele mit Wörtern mitgebracht. Müssen zunächst mit leiser Konzentration Wortketten gebildet werden, wird es später beim Zuruf-Spiel so richtig laut. So müssen aus einem Kontinent einige Kinder über eine Strecke von mehreren Metern Worte zurufen, die von ihren Kontinentmitbewohnern erraten werden sollen. Die Herausforderung: die Kinder der anderen Kontinente setzen ihr ohrenbetäubendes Schreien dagegen.

Das irritiert auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger, der seine Mammutsprechstunde in unmittelbarer Nachbarschaft zunächst unter erschwerten Bedingungen durchzieht. „Jetzt ist der Brüllwettbewerb geschafft“, lächelt er dann, als er sich endlich in normaler Lautstärke den Mammutkindern widmen kann. Die haben mit einem zweiten Freibad, einem Zwei-Meter-Sprungbrett, einer Babyrutsche und einem Bolzplatz an der Winkelstraße durchweg sommerliche Wünsche.

Dass er gerne Grillwürstchen isst und HSV-Fan ist, verrät der Bürgermeister aber auf Nachfrage auch. Und dass die Mammutspiele die beste Erfindung sind, die die Stadt je hatte. Wer die Mammutspiele gewinnen wird? „Neuseeland soll ja gut sein“, zeigt sich der Bürgermeister fachkundig, um sofort wieder diplomatisch zu werden: „Aber der Beste soll gewinnen!“