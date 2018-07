Im Zeichen des Wassermanns

Der Schweiß tropft bei Mammutkindern und Betreuern auch am siebten Tag der Ferienspiele. Dass die Attraktion des Tages – eine riesige Wasserrutsche – die Betreuer zusätzlich zum Schwitzen bringen würde, ist so nicht eingeplant. Denn plötzlich lässt ein Stromausfall in der Kabeltrommel die Rutschbahn in sich zusammensacken.

Zum Warm up ist die Freude aber noch ungebrochen und der Tag wird mit einem lauten dreifachen „Wasserrutsche“ von den Mammutkindern begrüßt. „Everybody Is Kung-Fu-Fighting“ dröhnt anschließend durch die Lautsprecher, womit klar ist, dass Asien dieses Mal die Gestaltung übernommen hat. Die Asiaten sind so in Feierlaune, dass sie ihr Warm up mit dem Auslösen von zwei Konfettikanonen beenden. Auch eine Siegerin im Betreuersuchspiel gibt es. Lou aus Europa hat sowohl Lisa als auch Thorben erkannt.

In der Mammutredaktion geht die Erstellung der Mammutzeitung in ihre entscheidende Phase. Das Deckblatt ist inzwischen per Abstimmung aus neun Vorschlägen ausgewählt, Eliah aus Neuseeland hat das Siegermotiv gemalt. „Das Mammut hat eine Popfrisur aus den 1980ern“, ist auch Mammutredakteurin Kathi von dem Motiv begeistert.

Der siebte Tag der Mammutspiele

Im Olympischen Dorf hat sich derweil eine lange Schlange vor der Wasserrutsche gebildet. „17 Meter ist sie lang, sechs Meter hoch und fünf Meter breit“, hat Betreuer Stefan die Daten der Rutsche – nicht der Schlange – gut im Kopf, als das Gebilde plötzlich in sich zusammensackt. Schnell ist klar, die Stromzufuhr ist gekappt, die Gebläse haben dementsprechend ausgesetzt. Die Betreuer sind zunächst etwas ratlos, doch dann läuft das Krisenmanagement an. Wenn doch nicht das ganze Wasser aus dem Eintauchbecken ausgelaufen wäre! Auch die Mammutkinder fragen sich, geht es noch weiter? Betreuer Philipp regelt die Herausforderung auf seine Weise und bespritzt die Warteschlange der Mammutkinder mit einem Wasserschlauch. Schließlich soll niemand überhitzen. Die Sportpark Hausmeister Andre Neuhaus und Ulrich Kampmann organisieren schließlich 1000 Liter Wasser in einer Zisterne. „Die haben wir mit dem Schlauch aus dem Bohrloch aufgefüllt“, darf sich Andre Neuhaus als Retter der Tagesattraktion fühlen.

Eine neue Kabeltrommel ist auch schnell gefunden, nach einer halben Stunde Unterbrechung steht dem weiteren Vergnügen nichts mehr im Weg.

Trotz Wasserrutsche gehen auch die Wettbewerbe weiter. Auf der Bühne müssen die Kontinente ihre Geschicklichkeit beim „Tower of Power“ beweisen. Das sieht aus, als würden sie mit einem Spinnennetz die Klötze aufeinandersetzen. An den schattigen Plätzen im Olympiadorf bereiten die Kontinente ihren Theaterwettbewerb vor, in Afrika werden zum Tagesabschluss auf der Bühne Masken für die Kontinentalpräsentation gebastelt.

Orga-Leiter Markus Beckmann ist da schon wieder am Grübeln. Denn weitere Attraktionen mit Wasser wären bei den 30-Grad-plus- Temperaturen bis Freitag eigentlich nicht schlecht.