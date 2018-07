Kühlakkus aufgestockt

Sonnenschein? Sonnenmilch? Die Sonne ist jedenfalls auch am achten Tag der Mammutspiele in allen Facetten in aller Munde. Das merkt auch Pflasterelf Julian, der in diesem Jahr besonders viele Mammutkinder behandelt, die unter der brüllenden Hitze leiden.

34 Grad Celsius und kein Ende. „Achter Tag – könnt ihr noch?“, fragt Moderator Tobi am Morgen beim Warm up noch schnell ab und erhält trotz aller Strapazen ein deutliches „Ja“. Der Rat von ihm, sich einzucremen, kommt noch eindringlicher als sonst. Als Tobi verrät, dass die Feuerwehr wieder Wasser mitbringt, ist der Jubel unter den Mammutkindern groß.

Jubeln darf auch Hanna aus Neuseeland, sie hat das Betreuersuchspiel gewonnen. Das Warm up übernimmt dieses Mal die Mammutredaktion. Der Song „Komm, hol das Lasso raus“ wird dabei genauso zur aufputschenden Aerobic-Übung wie „Heut ist so ein schöner Tag“, das im großen Chor mitgesungen wird.

Wie versprochen wartet im Olympiadorf die Feuerwehr mit ihrem Feuerwehrtruck HLF, der 1600 Liter Wasser in seinem Tank hat. Zwei große Schläuche werden daran angeschlossen und die Mammutkinder verwandeln sich in Wasserratten. Nach rund 40 Minuten verlässt der HLF das erste Mal das Olympiadorf zum Nachladen, 1600 Liter sind bei dem Wetter halt schnell aufgebraucht.

Der achte Tag der Mammutspiele 1/33 Die Kontinente bereiten sich schon auf das Abschlussfest vor. Foto: Ralf Steinhorst

„Dieses Jahr ist es ruhig, vor zwei Jahren hatten wir noch zweimal den Rettungswagen hier“, zieht Pflasterelf Julian eine erste Zwischenbilanz. 30 bis 40 Kinder kommen täglich zu dem Rettungshelfer, der beim DRK momentan eine Ausbildung zum Rettungsassistenten absolviert. Natürlich treibt einige Kinder auch die Hitze in den Sani-Bauwagen, einige von ihnen hat Julian dann vorsorglich nach Hause geschickt. Sonnenbrände und Insektenstiche gehören zu den weiteren Behandlungsgründen. Für die Hitzebeschwerden liegen Kühlakkus bereit. „Wir sind mit sieben Kühlakkus angefangen, aber das reichte nicht“, sind die blauen gekühlten Beutel das Erste-Hilfe-Mittel schlechthin in diesen Tagen. Also wurden sie schnell auf 40 Stück aufgestockt.

Einen Kühlakku braucht Mary nicht: „Ich hab mich verbissen.“ Pflasterelf Julius schaut sich kurz die Zunge von ihr an und entscheidet augenzwinkernd: „Ein Pflaster bekomme ich auf die Zunge nicht drauf – das muss allein verheilen.“ Mary geht es schnell wieder besser, die Süßigkeitentüte ist dann auch schnell vernascht.

Nun nähert sich schon das Ende der Mammutspiele mit der Abschlussfeier am Freitagabend. Dafür wird in allen Kontinenten noch fleißig gebastelt. Ein anderer Teil der Kontinentbewohner sammelt derweil Punkte in den Wettbewerben „Ultimate Frisbee“ und „Spitz pass auf“. Die angenehmsten Wettbewerbe finden aber wohl im Freibad statt, dort ist das Medaillensammeln sicher ein bisschen einfacher.