Die erste eigene Zeitung

Es ist der bereits neunte und zweitletzte Tag bei den Mammutspielen, die jetzt auf die Zielgerade einbiegen. Gerade für die Mammut-Redaktion heißt das, noch einmal richtig Gas zu geben, um zum Abschlussfest am Freitagabend die Mammut-Zeitung fertig zu haben.

Was erfahrene Eltern der Mammutkinder wissen, prägt Moderator Tobi beim Warm up vormittags noch einmal ein: Am Freitag schließen die Mammutspiele bereits um 15 Uhr ihre Tore, damit um 19.30 Uhr die Abschlussfeier pünktlich beginnen kann. Einlass ist um 19 Uhr.

Lilli aus Australien ist die vorletzte Siegerin beim Betreuersuchspiel, sie hat Philipp und Kiki richtig erkannt. Amerika ist als letzter Kontinent dran, das Warm up zu gestalten. Was passt da besser als in Beach-Boys-Manier bei 30 Grad Celsius plus mit „Surfin‘ USA“ mit Surfbewegungen die Laune anzuheizen?

Die Mammut-Redaktion steckt anschließend in den letzten Vorbereitungen zur Mammut-Zeitung. „20 Kinder haben Berichte geschrieben, einige sogar mehrere“, hat Mammutredakteurin Kathi kein Problem, die Zeitung mit 30 Seiten voll zu bekommen. Auf Berichte über Wettkämpfe und Aktionen sowie Fotos und sogar zwei Gedichte dürfen sich die Leser freuen. Aber auch eine Zusammenstellung der Umfragen, die Witze des Tages und ein Grußwort des Bürgermeisters, der Redaktion und des Orga-Teams sind darin zu lesen.

Der neunte Tag der Mammutspiele 1/30 Alle suchen Schatten. Oder Wasserabkühlung. Foto: Ralf Steinhorst

„Es ist das erste Mal, dass es im Rahmen des olympischen Ferienspiels eine gedruckte Zeitung geben wird“, gibt es den Hinweis von Orga-Leiter Markus Beckmann, der das Manuskript schon gelesen hat: „Die Zeitung ist sehr gelungen.“ Da stecke sehr viel Arbeit drin, ergänzt Kathi, am Donnerstag habe man zwei Stunden Korrektur gelesen. Was das beste sei? „Die Umfragen waren das Highlight, weil sie witzig waren“, findet Redakteur Fabian. Der Redaktionsbriefkasten sei immer voll gewesen, er musste täglich dreimal geleert werden, fügt Redakteur Freed an. Alle Redakteure sind übrigens den Mammutkindern Niklas aus Neuseeland, Leonard aus Afrika und schließlich Lara aus Asien für die fast tägliche Unterstützung der Redaktion dankbar.

Der an der Wand hängende Medaillenspiegel sieht übrigens Afrika vor Australien und Neuseeland vorne. Das hat zu diesem Zeitpunkt Aussagekraft, aber einige Wettkämpfe stehen ja noch an. Am Donnerstag sind es die Schwimmstaffeln, das Tipp-Kick-Turnier und der Menschenkicker-Wettbewerb.

Im Olympischen-Dorf wird in den Kontinenten weiterhin die Abschlussfeier vorbereitet, auch die Feuerwehr ist wieder mit Wasser zum Abkühlen ausgerückt. Übrigens freiwillig, die Feuerwehrleute opfern für diese Aktion ihre Freizeit. In einer anderen Ecke basteln Betreuerin Jaqueline, Lya, Jana und Betreuer neue Plaketten für das „Vier gewinnt“-Spiel, denn mittlerweile fehlen 18 Stück. „Da haben wohl einige Frisbee mit gespielt“, vermutet Jaqueline.

Eis steht natürlich immer noch hoch Kurs, wie bei Raphael und Mia, die ihr Kratzeis bearbeiten. „Schmeckt gut – ist ja auch ganz heiß!“, kommentiert Mia.