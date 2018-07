Zeit fürs Dankeschön

Letzter Tag der Mammutspiele im Sportpark. Sie werden in die Geschichte eingehen – nicht nur, weil sie ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert haben. Würden sie einen Beinamen bekommen, blieben sie wohl als die „Hitzespiele“ in Erinnerung.

„Wake Me Up Before You Go-Go“ haben sich die Orga-Betreuer für ihr Warm up herausgesucht. Sinnig, denn die Mammutspiele werden am Abend für dieses Jahr gehen. Dementsprechend ist Noel aus Neuseeland letzter Tagessieger des Betreuersuchspiels. Als die Betreuer lautstark „Baby Can You Feel My Love Tonight“ singen, ist klar: Da läuft gerade die traditionelle Orga-Hymne zum ultimativen Warm-up-Abschluss. Mit einem dreifachen „Mammut-Spiele“ geht es dann in die Kontinente zum Vorbereiten der Abschlussfeier oder in die Wettbewerbe zum Schwimmwettkampf oder zum „Gruppen-Schnick-Schnack-Schnuck“.

Orga-Leiter Markus Beckmann zieht wenige Stunden vor der Schlussfeier seine Bilanz. „Es war eine absolute Herausforderung für die Betreuer“, lobt er das ganze Team überschwänglich und dankt jedem einzelnen für seinen herausragenden Einsatz: „Trotz der Hitze war es eine sehr entspannte Stimmung.“

Markus Beckmann hat schon so manche Mammutspiele-Schlacht geschlagen. Dass es in 30 Jahren aber über die gesamten zwei Wochen so heiß und trocken gewesen sei, daran könne er sich nicht erinnern. „Die Programmplanung wurde permanent geändert“, stand gerade das Orga-Team vor besonderen Herausforderungen. Gerade in der zweiten Woche wurden kräftezehrende Aktivitäten und Wettbewerbe herausgenommen und durch weniger Anstrengende im Schatten ersetzt. Ein dickes Lob geht an die Feuerwehr, die in der zweiten Woche täglich für Abkühlung im Olympiadorf sorgte. Aber auch die Bädergesellschaft bekommt ein großes Dankeschön. Denn erstmals durften die Mammutkinder auch nachmittags ins Freibad.

Der letzte Tag der Mammutspiele 1/26 Letzte Wettbewerbe und letzte Vorbereitungen fürs Abschlussfest. Dann sind die Spiele 2018 vorbei. Foto: Ralf Steinhorst

Kreislaufbeschwerden traten häufiger auf als sonst auf – wen wundert es? Das galt für Mammutkinder wie auch für Betreuer. Die aber waren meist vorübergehender Natur, am nächsten Tag waren die Betroffenen meist wieder da. Eines allerdings ist Markus Beckmann aufgefallen: Gerade in der zweiten Woche wurden mehr Kinder schon vor Tagesschluss von ihren Eltern abgeholt.

Und so ist tatsächlich auffällig, dass alle spätestens am letzten Tag einen Gang zurückgeschaltet haben. Viele Teilnehmer halten sich im Schatten auf und bereiten in den Kontinenten die Schlussfeier vor. So werden zum Beispiel Postkarten für den Luftballonwettbewerb geschrieben. „Die alten Plaketten haben wir übermalt, damit die Farbtöne passen“, kann Betreuerin Jaqueline nun Vollzug melden, dass die 18 fehlenden Plaketten beim „Vier gewinnt“ nachgebastelt sind und das Spiel wieder komplett ist.

Die Feuerwehrleute haben extra für den letzten Tag einen Wasserwerfer gebaut, durch den die Mammutkinder wie beim Rasensprenger durchlaufen können. „Kalt und erfrischend“, findet das Teresa. Ob Wehmut zum Ende der Spiele aufkommt? „Schade, dass es zu Ende geht, wir hatten viel Spaß. Es wäre schön, wenn die Mammutspiele in den ganzen Ferien wären“, ist Lya traurig, dass die Mammutspiele schließen.