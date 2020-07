Noch vor wenigen Wochen hat die junge Mutter gegen den Tod gekämpft, ihr Mann um ihr Leben gebangt. Die Gievenbeckerin hatte EHEC. In der schlimmsten Ausprägung. Neun Tage hat die 39-Jährige im Koma gelegen. „Geschlafen“, wie Papa Jan Follak Tochter Emilia und Sohn Tobias immer wieder erklärt hat. Sie ist wieder wach geworden. Und gesund. Seit dem 18. Juni ist Andrea Follak wieder zu Hause.

Das Leben nach EHEC - es ist ein anderes als vor dem 22. Mai, an dem sie durch den Notarzt ins Uniklinikum eingeliefert wurde. Bereits bewusstlos - akutes Nierenversagen. In den Tagen zuvor hatten Durchfall und Erbrechen ihr schon zu schaffen gemacht, aber mit Tee und Zwieback, so hatte sie geglaubt, würde sich das wohl wieder geben. Mit dieser drastischen Verschlimmerung hatte sie nicht gerechnet.

Die anschließenden neun Tage - sie fehlen in ihrem Bewusstsein komplett. „Mit großen Ängsten“, so beschreibt sie ihr Wachwerden, Piepen, Blinken, Monitore - sie wusste nicht , wo sie war, nur, dass es ihr unheimlich war, dass sie wegwollte. Ihren Mann hat sie sofort erkannt. „Lass uns schnell nach Hause“, hat sie zu ihm gesagt. Es hat gedauert, bis er ihr alles erklärt hatte, bis sie wieder Anschluss gefunden hatte an die Gegenwart.

Und ihr klar wurde, dass ihre Erkrankung lebensbedrohlich war. Ihr Erinnerungsvermögen hat nicht gelitten - Namen, Gesichter, Termine, alles ist präsent, als wäre nichts gewesen. Im Gegenteil: Wenn die Ärzte in ihr Zimmer kamen, sie nach Namen, Tag und Ort fragten, wo sie sich gerade befinde, da fühlte sie sich „ein bisschen auf den Arm genommen“.

Was für sie das Schlimmste war? „Dass ich meine Kinder fast vier Wochen nicht gesehen habe.“ Jetzt tankt Andrea Follak auf, sie muss lernen, alles etwas langsamer anzugehen. Autofahren ist ihr noch nicht gestattet: „Wahrscheinlich, weil die Kraft nicht reicht.“

Dafür macht sie Logopädie und Physiotherapie. Die Stimme hat gelitten durch die künstliche Beatmung. „Die Kinder haben sich schon beklagt, dass ich beim Singen nur noch krächze“, auch Gleichgewicht und Koordinationsvermögen müssen trainiert werden: „Ich mache Fortschritte, kann wieder Rad fahren.“

Was ihr manchmal noch zu schaffen macht, das ist die Ungewissheit, wie sie sich die Erkrankung „eingefangen“ hat. Gesundes Essen gibt es bei Follaks immer, Sprossen hingegen mag sie gar nicht. „Wir werden es wohl nie erfahren, was der Auslöser war.“

In puncto Ernährung ist sie noch pingeliger geworden: „Hier wird alles geschält und gekocht.“ An Salat traut sie sich (noch) nicht ran. Andrea Follak hat jetzt zum ersten Mal wieder eine Tomate gegessen: „Aber vorher ganz lange ganz heiß abgewaschen.“