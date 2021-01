Größter Einsatz an der „Heimatfront“

Wenn die Not groß ist, wird in der Corona-Krise oft nach der Bundeswehr gerufen. Tausende Soldaten helfen mittlerweile in Gesundheitsämtern, Kliniken und Pflegeheimen. Generalleutnant Martin Schelleis, Inspekteur der Streitkräftebasis, koordiniert alle Corona-Einsätze der Bundeswehr. Der 61-Jährige spricht im Interview mit Redaktionsmitglied Stefan Biestmann unter anderem über Impfzentren, die Vernachlässigung von Kernaufgaben und die Finanzierung des Hilfseinsatzes