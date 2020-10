Mit dem FC SW Weiner und dem SV Burgsteinfurt II treffen die beiden einzigen Teams der B-Liga aufeinander, die noch eine weiße Weste haben. Entsprechend hart würde das Stück Arbeit werden, das auf seine Elf warten würde, so SW-Trainer Alexander Witthake . Er meint: „Wenn wir so wie in den vergangenen Wochen unser Spiel durchdrücken können, dann bin ich zuversichtlich.“ Hinten rechts verteidigt aktuell mit Jannik Selenschik ein gelernter Mittelfeldmann, der seine Sache laut Witthake richtig gut machen würde. Ausfälle bei den Schwarz-Weißen: Magd Abu-Hamid und Marcel Pöhlker. -mab-