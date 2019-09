Ermittler: Explosion in Haus war geplanter Selbstmord

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Flingern, bei der am Mittwoch ein Mieter (75) ums Leben kam, gehen die Ermittler nun von einem geplanten Selbstmord des Mannes aus. Der 75-Jährige habe offenbar einen Brand gelegt, um sich umzubringen.