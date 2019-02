Grüner Lifestyle auf zwei Rädern

Die Saison beginnt, die Händler stehen mit Neuheiten in den Startlöchern, und eines ist schon jetzt sicher: Das Thema „Fahrrad“ ist noch größer als in den vergangenen Jahren. Denn was auf dem Automarkt noch nicht den Durchbruch erlebt hat, ist für die Radfahrer längst Alltag. „Bis auf die BMX-Räder sind inzwischen alle Fahrradgattungen elektrifiziert“, hält Arne Bischoff fest. Der Fachredakteur beim Pressedienst Fahrrad macht den „Erlebnisfaktor“ als Ursache aus. Pedelecs seien in der Breite angekommen und hätten das anfängliche Imageproblem abgestreift. „Die Menschen haben es offenbar ausprobiert und festgestellt, dass E-Antriebe Spaß machen.“

Immer kompakter

Mit Leichtigkeit ließen sich weite Strecken – auch zum Arbeitsort – absolvieren und vom Kind bis zum Wäschetrockner Lasten über überschaubare Distanzen transportieren: Alltagsherausforderungen, die besonders im städtischen Umfeld auf ein stärkeres Bewusstsein für nachhaltige Mobilität und die Nutzung des urbanen Raums treffen.

Interessen, die die Fahrradbauer mächtig antreiben, denn wo ein Markt ist, muss eine Lösung her. Die Messen und Branchentreffs in den kommenden Wochen zeigen es: Beispielsweise haben selbst viele Falträder, bei denen es bislang um jedes Gramm ging, einen Antrieb bekommen und sind immer noch kompakt.

Die Neuheiten der Radsaison 2019 1/5 Das Bügelschloss SmartX von Abus öffnet sich per App via Bluetooth. Foto: Abus

Stylish: Die Fahrrad-Wandhalterung des Herstellers Parax setzt Räder in Szene. Foto: Parax

Begehrtes Widget fürs Rad: die Design-Fahrradklingel Oi. Foto: Oi

Für Businessmen auf der Leeze: fahrradtauglicher Businessanzug des Berliner Designers Ben Weide. Er lässt sich in der Waschmaschine waschen und hat Belüftungsöffnungen unter den Achseln. Foto: Ben Weide

Natürlich und stylish zugleich: „Bonsai“, das Laufrad aus Holz des englischen Herstellers Early Rider. Foto: Early Rider

Gerade diese Modelle finden in den Rahmenbedingungen ihr Gegenstück: Die Deutsche Bahn hat die Fahrradmitnahme überarbeitet und in mehr Zügen möglich gemacht. Und dadurch, dass Lastenräder und Familienräder mit E-Unterstützung im Stadtverkehr Lieferwagen oder Zweitauto ersetzen können und auf eine Haltung nachhaltig handelnder Menschen treffen, wird die E-Bike-Bewegung zum gesellschaftlichen Faktor. „Die Gesellschaft ist da weiter als die Politik“ mutmaßt Bischoff, dass das Fahrrad sich oftmals als naheliegende Lösung angeboten und eine Eigendynamik ausgelöst hat.

Gerade Münster als fahrradaffine Stadt wartet mit neuen Konzepten auf. Kein Lärm, keine Abgase und dazu auch noch schnell: Lastenfahrräder boomen auch hier und setzen auf Umweltfreundlichkeit und Verkehrsentlastung. Seit Januar 2019 ist die „Leezenkiepe“ in Münster unterwegs, ein Liefer- und Kurierdienst, der mit seinen fünf E-Bikes im Radius von bis zu 15 Kilometern um die Innenstadt Waren ausliefert (www.leezenkiepe.de).

Lastenräder boomen und werden immer komfortabler. Foto: www.pd-f.de/Florian Schuh

Lastenräder im Trend

Im Februar hat ein spannender Versuch in Münsters Südviertel begonnen, die „BoxFox“. Zwei Jungunternehmer wollen unter dem Motto „Leeze statt Laster“ per Elektro-Lastenfahrrad dazu beitragen, dass die Zahl der Paket-Zustellfahrten mit Auto oder LKW abnimmt und Paketsendungen umweltfreundlich zu ihren Empfängern gelangen.

Die Nutzer melden sich online oder per Whats-App-Nachricht an und erhalten eine Kennnummer. Bestellen sie dann etwas im Internet, geben sie als Adresse die Hammer Straße 95 an, wo sich das Mikrodepot von BoxFox befindet. Die Paketdienste liefern die Sendung dort an, von da aus wird sie per Rad zum Empfänger gebracht – und zwar erst, wenn der per Whats App mitgeteilt hat, wann er definitiv zu Hause sein wird. So werden unnötige Fahrten vermieden. Falls der Versuch erfolgreich verläuft, wird der Zustelldienst auf ganz Münster und darüber hinaus ausgedehnt (www.boxfox.nrw).

Auch viele Privatleute würden gern mal das Auto stehen lassen und größere Einkäufe oder ähnliches bequem mit dem Rad transportieren. Da ein eigenes Lastenrad aber häufig viel Platz einnimmt, vielleicht doch nicht so oft genutzt wird und auch nicht gerade günstig in der Anschaffung ist, gibt es in Münster inzwischen die Möglichkeit, bei Bedarf ein solches Rad auszuleihen. So verleiht zum Beispiel das ehrenamtliche Projekt „Lasse – dein Lastenrad für Münster“ in Kooperation mit dem ADFC Münsterland die Lastenräder Lasse, Lotte, Lemmy und Mecky (www.lastenrad-ms.de). Der Service ist kostenlos, Spenden sind erwünscht.

Emissionen einsparen

Der Rat der Stadt Münster hat kürzlich einen Beschluss gefasst, der auf eine breite öffentliche Resonanz stoßen dürfte: eine Kaufprämie für privat gekaufte Lastenräder. 200 000 Euro umfasst der neu eingerichtete Topf, bis zu 1000 Euro können Antragsteller bei Erwerb eines Lastenrades beantragen. Alle Infos, Voraussetzungen sowie den Förderantrag finden Interessierte unter www.stadt-muenster.de/verkehrsplanung/mit-dem-rad/lastenradfoerderung.html. Ziel der Kaufprämie ist es, Transportmöglichkeiten unter Verzicht auf ein Auto zu fördern und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Ein Schritt in die richtige Richtung, denn Berechnungen des Umweltbundesamtes belegen das umweltschonende Potenzial, das im Fahrrad steckt: Bis zu 30 Prozent der Autofahrten in Ballungsräumen ließen sich auf den Radverkehr verlagern. Die Hälfte der Autofahrer absolviert eine Distanz, die kürzer als fünf Kilometer ist. Pendler, die werktags jeweils fünf Kilometer mit dem Rad statt dem Auto zurücklegen, sparen auf das Jahr gesehen rund 350 kg CO2-Emissionen ein.

Fahrradtrends 2019 1/12 Das Fahrrad ist oft das beste Verkehrsmittel in der Stadt, das muss man nicht mehr erklären. Ebenso wenig, wie sehr das E-Bike die Entwicklung der Räder gehörig anschiebt - von schicken Designs über neue Unterstützungsautomatiken bis zu recycelten Gepäcktaschen gibt es eine Vielzahl an Neuerungen. Foto: pd-f

Egal, ob E-Bike oder normales Fahrrad, ein Helm bietet Sicherheit im Straßenverkehr. Neuartige Helme bieten besondere Aerodynamik und Belüftung. Foto: pd-f

Reiseräder werden jetzt oft elektrifiziert angeboten und stecken so die Ziele neu. Dazu gibt’s reichlich Zubehör, für Touren mit Motor und solche ohne. Foto: pd-f

Roadtrips mit dem E-Reiserad werden immer beliebter. Foto: pd-f

Sportliche Touren auf Straßen und Feldwegen machen so noch mehr Spaß. Foto: pd-f

Selbst große Hunde können mitfahren - dank des Fahrradanhängers im XL-Format. Foto: pd-f

Fahrräder werden technisch immer ausgereifter. So gibt es mittlerweile zum Beispiel Fernlicht für Fahrräder oder schlüssellose Schlösser, die sich per App öffnen lassen. Foto: pd-f

Dank des neuen „Airless“-Systems muss man sich um den Reifen neuerdings gar keine Gedanken mehr machen. Denn da ein Polyurethan-Einsatz den Luftschlauch ersetzt, ist ein Platten unmöglich. Foto: pd-f

Falträder sind schon länger bekannt - durch neue technische Entwicklungen können sogar hier E-Motoren integriert werden. Foto: pd-f

Ein wahrer Grenzgänger zwischen den Kategorien Fahrrad und Kraftfahrzeug ist dieses S-Pedelec-Liegedreirad. Als mehrspuriges Leichtkraftrad muss es neuerdings gesetzlich mit einem Blinker, einer Hupe und einem Ölstand-Kontrollanzeiger für Bremsflüssigkeit ausgestattet sein. Zudem braucht man Helm und Führerschein – und das Rad ein Versicherungskennzeichen. Foto: pd-f

Früh übt sich, wer ein echter Mountainbiker werden will. Deshalb sollte man Kinder bereits richtig an den Sport heranführen. Dafür gibt es Mountainbikes, die gezielt für Kinder und Jugendliche entwickelt werden. Foto: pd-f

Und auch beim Mountainbike rückt eine Frage immer mehr in den Fokus: mit oder ohne E? Selbst MTB-Profis nutzen mittlerweile voller Begeisterung die elektrifizierten Räder im Training. Auch erste Wettkämpfe speziell für E-Mountainbikes sind im Kommen. Foto: pd-f

Und auch die Nutzungskosten für ein Fahrrad sind im Vergleich mit einem Auto naturgemäß verlockend niedrig: Ein Fahrrad schlägt mit 10 Cent pro Kilometer zu Buche – darin enthalten sind Anschaffung, Reparaturen, Schloss, Kleidung. Ein Auto kommt pro Kilometer auf 30 bis 60 Cent (inklusive Wertverlust, Reparatur, Versicherung), in der Oberklasse bis weit über einem Euro.

Auch wenn dort noch viel Infrastruktur fehlt: Langsam entwickeln sich Metropolen wie Berlin, München oder Hamburg in eine Richtung, die so fahrradaffine Großstädte wie Kopenhagen oder Oslo vorgeben. Erst recht auf dem Land müssten sich aber noch andere Rahmenbedingungen verändern, damit mehr Menschen vom Auto auf das Rad umsteigen. „Dort braucht es gute Radwege in Kombination mit dem ÖPNV und vielleicht eine Renaissance des Tante-Emma-Ladens, der das Einkaufen vor Ort möglich macht“, skizziert Bischoff. „Und möglicherweise das Durchbrechen der Selbstverständlichkeit, sich ins Auto zu setzen.“

Jetzt auch mit E-Antrieb: Falträder sind ideal für die Kombination mit dem ÖPNV. Foto: www.pd-f.de

Neues in Design und Material

Doch nicht allein die Vernunftargumente lassen das Fahrrad und sein Potenzial auf einer Trendwelle surfen. Die Neuheiten auf dem Markt zeigen auch, dass es den Fahrern um integrierte Lösungen und Ästhetik geht. Die Hersteller spielen mit Materialien und Formen, finden schlaue Lösungen für spezielle Anforderungen.

So lässt sich bei Hersteller Addbike ein normales Fahrrad durch Tausch der Vorderachse in ein Familien- beziehungsweise Lastenrad mit Stauraum verwandeln. Der japanische Hersteller AOI Cycle präsentiert auf der „Cyclingworld“ in Düsseldorf Ende März ein Rad aus hochglänzendem Edelstahl, für das die Herzen von Minimalismus-Fans hoch schlagen dürften. Und Materialien wie Bambus spielen auch wegen ihrer nachhaltigen Eigenschaften eine Rolle. Für die Mehrheit der Modelle ist allerdings Aluminium als Grundstoff immer noch die erste Wahl, denn es ist leicht, gut zu verarbeiteten und dabei robust und haltbar.