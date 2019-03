Die Band verspricht handgemachte Musik in der Surfers Lounge am Beach. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Das „Extra“ an der Maybachstraße in Ibbenbüren lockt am Samstag mit dem Special „(K)orn to be alive“. Wer bis 0 Uhr im „Extra“ auftaucht, erhält 50 Prozent Rabatt auf den Eintritt. Im Extra laufen Hits der 80er, 90er, 00er, Schlager und Rock. Im „Feierwerk“ hört man dann Partyhits der 90er und 00er.

Das Index in Schüttorf lockt am Freitagabend, 29. März, Feierwillige mit seinem beliebten Event „Hang Over“. Am Samstag geht die Party dann für alle Freaks weiter. Unter dem Motto „Freak out“ öffnet zusätzlich zu den gängigen Areas von 1 bis 3 Uhr eine Secret Area. Die 150 Freaks, die es in den Raum schaffen, erhalten in der Zeit freie Getränke. Zudem spielt dort ein bekannter, ebenfalls geheimer DJ, bekannt von Blacklist/Bootshaus. In den anderen Areas laufen Black, Reggaeton, Latin, House, Elektro und natürlich auch Hardstyle.

Crazy wird es am Freitagabend im Alando in Osnabrück, denn dort sind die Crazy Monkeys zu Gast. Es gibt einen Getränkeempfang bis 23 Uhr, der Prinzenpass gilt ebenfalls bis 23 Uhr. Zudem gibt es ab 22 Uhr ein Club Special. Unter dem Motto „Tasty“ läuft den ganzen Abend Black Music. Wer dann noch nicht genug hat, kann am Samstag weiter feiern. Das Motto: Uni Royal. Alle Studenten erhalten mit gültigem Studentenausweis 50 Prozent auf die Verzehrkarte.

Auch in Rheine wird gefeiert. Im Köpi gibt es am Freitagabend diverse Aktionen. Einlass ist ab 22 Uhr, der Eintritt kostet 3 Euro. Am Samstag heißt es dann „Abfahrt“: Jede Stunde gibt es dort ein neues Getränke-Special auf allen Areas, Einlass ab 22 Uhr, Eintritt 6 Euro.