Nein, für allzu gutes Wetter ist die niedersächsische Gemeinde Scheeßel im Landkreis Rotenburg nicht bekannt. Dafür aber für gute Musik, denn einmal jährlich werden aus den 6700 Menschen, die in Scheeßel wohnen, rund 80 000. Grund dafür ist das Hurricane-Festival , das auch in diesem Jahr wieder seinem Ruf als Mekka für feierwütige Musikliebhaber gerecht werden dürfte.

Vom 21. bis 23. Juni haben sich unter anderem Die Toten Hosen, Tame Impala, Mumford & Sons, Macklemore, Foo Fighters und The Cure angekündigt. Doch neben diesen großen Namen, sind es auch die vielen weiteren musikalischen Hochkaräter, die das Festival seit Jahren so beliebt und vor allem vielfältig machen. Ob harter Rock mit Parkway Drive, Schmusesongs von Bosse, Elektro mit Steve Aoki, Folk-Punk mit Flogging Molly oder Hip-Hop mit Fünf Sterne Deluxe. Irgendwie scheint alles beim Hurricane und dem Schwesternfestival Southside vertreten zu sein.

Mit Spannung erwartet werden darf auch der Auftritt des musikalischen Genies Frank Turner und seiner Sleeping Souls. Fans fiebern zudem dem Auftritt der deutschen Band Schmutzki entgegen, die bei ihrem letzten geplanten Auftritt in Scheeßel kurzfristig den Wetterbedingungen zum Opfer gefallen war.

Mit „Me First And The Gimme Gimmies“ kommt zudem die vielleicht beste Cover-Punkband weltweit nach Scheeßel. Wer bei der Show dieser Gruppe, einem Zusammenschluss bekannter Musiker, keinen Spaß hat, der atmet vermutlich ganz einfach nicht mehr.

Karten für die dreitägige Dauerparty gibt es in der aktuellen Preisstufe ab 189 Euro unter www.hurricane.de.