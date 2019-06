Wie viele Titel er bislang errungen hat? Walter Erlbruch gibt sich erst gar nicht die Mühe, so zu tun, als denke er über so etwas Unerhebliches nach. „Keine Ahnung“, sagt der Krefelder knapp und lässt den Ball, den er gerade in der Hosentasche angewärmt hat, auf dem Boden aufpoppen.