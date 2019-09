Ob man es nun selbst sagt oder es zu hören bekommt: Ein Danke tut vermutlich fast allen Menschen gut. Für Prof. Dr. Manfred Holodynski ist das nicht verwunderlich. Er lehrt am Institut für Psychologie in Bildung und Erziehung der Westfälischen Wilhelms-Universität und erforscht unter anderem die Entwicklung von Emotionen. Und genau da setzt er auch beim Bedanken an.