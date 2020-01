Das Gewissen am Handgelenk

Der Tritt in den Allerwertesten kommt pünktlich um zehn vor. Ein Vibrieren am Handgelenk macht auf die schlechte Nachricht aufmerksam: „Du hast in dieser Stunde erst 50 Schritte gemacht“, blinkt es Weiß auf Schwarz auf dem Display der Fitness-Uhr.

Nur noch zehn Minuten für 200 Schritte, was tun? „Dein Schreibtisch kommt auch eine Weile ohne dich klar!“, heißt es in der Werbung. Also: Den Kollegen, der drei Büros weiter sitzt, nicht anrufen, sondern persönlich besuchen. Die nächste Toilette links liegen lassen und stattdessen zu der am Ende des langen Flurs eilen. In der Kantine eine Flasche Wasser holen – und dabei der Süßwarenauslage widerstehen, schließlich werden auch die Kalorien mitgezählt.

Forderungen vom Handgelenk

Mein schlechtes Gewissen sitzt bei mir seit Weihnachten am linken Arm. Und es ist gnadenlos: „Du solltest dich mal mehr bewegen und weniger essen!“ Vielleicht ist es ganz gut, dass ein kleines elektronisches Kästchen diese Nachricht überbringt und nicht ein Arbeitskollege oder meine Frau.

Die wiederum kann sich das Grinsen kaum verkneifen, wenn ich abends noch aufspringe, um die Wäsche aus dem Trockner zu holen oder noch schnell den Biomüll in die Tonne bringe. Was tut man nicht alles, um nach einem – trotz aller Tricks – sehr sitzlastigen Bürotag das Tagesziel von 10 000 Schritten zu erreichen?

Ärgerlich wird es allerdings, wenn nach einem langen Wochenendspaziergang der Blick auf die Uhr nicht das erhoffte Ergebnis bringt: Nur ein paar Hundert Schritte – und das bei einem Marsch von mehreren Kilometern? Zu diesem deprimierenden Missverhältnis kam es offenbar, weil meine Hände die ganze Zeit die Schiebestange eines Kinderwagens im Griff hatten. Kein Armschlenkern, keine Schrittaufzeichnung! Beim nächsten Mal muss also wohl jemand anderes den Wagen schieben. Oder das schlechte Gewissen bleibt einfach für ein paar Stunden zu Hause.