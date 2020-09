Der Lüdinghauser schaut aus dem Fenster, betrachtet den Baum, den er von dort aus sieht, und schüttelt bedauernd den Kopf. „Die kleinen Äste müssten sich bewegen, um einen Drachen steigen zu lassen“, sagt der 42-Jährige. Dabei ist die Sehnsucht, endlich wieder viele Drachen am Himmel zu sehen, in diesem Jahr so groß wie nie zuvor.