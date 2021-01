Der Bogen lässt sich schlagen von der womöglich längst vergessenen Trimm-Dich-Bewegung der 1970er Jahre bis hin zu den Trends, auf die Kommunen und Institutionen reagieren im Planungsbereich ihrer Zuständigkeiten.

„Es gibt einen massiven Wandel in der ­­­In­fra­struktur “, sagt Dominik Moos, Vorsitzender des Vereins Parkour Münster, zur wachsendenZahl der errichteten „Spots“, also der öffentlichen Anlagen zum Beispiel für den Parkoursport. Ob in Münster, Drensteinfurt, Ahlen, Lengerich oder Osnabrück – der ausgemachte Bedarf wird gedeckt. Ein Trend, beispielhaft vorgestellt an der Stadt Münster.