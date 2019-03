Unsere Top-Tipps für den Frühling im Münsterland

Einmal um die Welt im Botanischen Garten

So langsam scharren alle mit den Hufen und freuen sich darauf, dass es bald wieder so richtig losgeht“, erzählt Dr. Mirja Hentschel . „Es ist natürlich viel Arbeit, die Samen zum Beispiel so zu säen, dass nachher auch alles zum richtigen Zeitpunkt blüht. Aber für das Ergebnis lohnt es sich auf jeden Fall“, erklärt die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Botanischen Gartens auf der Rückseite des münsterischen Schlosses.

Die 20 Mitarbeiter des Gartens, der größtenteils durch die Universität finanziert wird, sind seit einigen Wochen dabei, Samen auszusäen und die ersten Blumen aus den Gewächshäusern zu holen. Der fünf Hektar große Garten mit über 5000 Pflanzen verspricht Abwechslung. Egal ob das Bestaunen der Mammutbäume, die in Amerika beheimatet sind, oder der Spaziergang durch die Flora Australiens, Neuseelands und des Mittelmeerraums.

„Vor allem unser Bauerngarten zieht viele Leute an. Dort wachsen viele alte Gemüsearten wie die Schwarzwurzel oder Erdbeerspinat. Zudem kann man hier sozusagen einmal rund um den Globus laufen und die Pflanzenwelt der verschiedenen Kontinente sehen“, so Hentschel.

Wachgeküsst und aufgefrischt: Ausflugstipps fürs Münsterland 1/11 Noch mehr Lust auf Garten? Der Kreislehrgarten in Burgsteinfurt wird von Tag zu Tag grüner und bunter und zeigt seine vielen Seiten. Die Experten dort demonstrieren auf den rund 30 000 Quadratmetern, wie beispielsweise ein insektenfreundlicher Garten aussieht. Zum Gelände gehören große Obst- und Gemüse-Anbauflächen, auf denen sich seltene und alte Sorten finden. Rund um dieses und andere Themen spinnt sich auch ein großes Seminarangebot. Täglich geöffnet zwischen Sonnenauf- und untergang, Eintritt frei. Foto: Achim Giersberg

Tierischer Frühling Mit der Sommerzeit halten auch die Zoos und Tierparks ihre Pforten länger offen. Der Allwetterzoo Münster hat ab April täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Foto: Allwetterzoo Münster

Getigertes Trio Der Naturzoo Rheine empfängt mit seinen putzigen Tiger-Drillingen Besucher täglich von 9 bis 18 Uhr, sonn- und feiertags bis 19 Uhr. Foto: Naturzoo Rheine

Ins kalte Wasser Frühstarter unter den Freibädern ist wie in jedem Jahr das Freibad Gassbachtal in Oelde-Stromberg. Dank der Anbindung an eine Biogas-Anlage öffnet es schon am 16. März. Die allermeisten Freibäder folgen rund um den 1. Mai und in den Wochen danach. Foto: Marcus Simaitis, dpa/lnw

Ochs und Esel Im Wildfreigehege Nöttler Berg Greven läuft der Betrieb schon länger auf Sommerzeit: täglich außer montags ab 9 Uhr, werk- und samstags bis 18 Uhr, sonntags bis 19 Uhr. Foto: Alfred Riese

Baumwipfelpfad Die Landesgartenschau in Bad Iburg ist Geschichte. Die Bauten und Anlagen, die sie mit sich gebracht hat, bleiben dem Kurort am Teutoburger Wald. Besonderes Highlight: der Baumwipfelpfad . Am 13. April (Sa) wird die 600 Meter lange Strecke nahe des Kurparks mit ihren 30 Informations- und Erlebnisstationen nach dem Winter wiedereröffnet. Danach ist sie täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Eintritt: 7,90 Euro, Kinder (6 bis 17 Jahre) 4,50 Euro, Kinder unter 5 Jahren frei. Foto: dpa

Wie im Märchen Der Märchenwald Ibbenbüren ist zusammen mit der Rodelbahn münsterländischer Sommerkult. Die Saison beginnt dort am 13. April. Danach ist der Park an den Wochenenden und werktags eingeschränkt geöffnet, ab Ende Juni dann täglich. Foto: Sommerrodelbahn Ibbenbüren

Paddeln auf der Werse Die Kanustation Angelmodde ist ab dem 14. April montags bis sonntags und feiertags von 10 bis 18 Uhr besetzt. Foto: Alexander C. Walkowski

Kanu fahren an der Pleistermühle Der Kanuverleih an der Pleistermühle/Werse in Münster öffnet ab dem 19. April bis 26. Mai freitags 14 bis 18 Uhr, samstags, sonntags, feiertags 10.30 Uhr bis 18 Uhr. Danach ist bis September täglich nachmittags und an Wochenenden ganztags Betrieb. Foto: Matthias Ahlke

Freier Eintritt Drinnen, draußen, technisch, naturwissenschaftlich, historisch: Die Museen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe sind für jede Frühlingswetterlage eine Lösung. Neu ab 1. April: Der Eintritt ist frei für alle unter 18. Foto: LWL/Christoph Steinweg

Hochseilgärten Der Kletterwald Hamm öffnet am 30. März wieder und ist dann bis Mitte April jeweils am Wochenende, ab dem 13. April täglich vom 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am 31. März beginnt der Betrieb im Kletterwald Ibbenbüren . Foto: Kletterwald Ibbenbüren

Der Garten ist ein perfektes Ausflugsziel, um sich hinzusetzen und ein schönes Buch zu lesen, für einen ausgiebigen Spaziergang oder einen geführten Rundgang. Er hat 365 Tage im Jahr geöffnet und der Besuch ist kostenlos. Seit dem vergangenen Wochenende, pünktlich zum Frühlingsanfang, stehen die Türen jeden Tag von 9 bis 19 Uhr offen.

Wer nicht nur schauen, sondern auch lernen möchte, kann Führungen durch die Pflanzenwelt nutzen. Das Angebot geht von allgemeinen über Abend- und Privatführungen. Einige sind kostenlos, andere können für fünf bis zehn Euro pro Person gebucht werden.

„Ein Besuch des Gartens lohnt sich immer. Wir haben eine super Lage direkt am Schloss, und man fühlt sich manchmal wie im Urlaub hier. Außerdem kann man immer etwas Spannendes lernen, und was ich auch toll finde, ist, dass der Garten bei jedem Besuch wieder ein neues Gesicht zeigt“, sagt Mirja Hentschel. "Im Juli sieht es schon wieder ganz anders aus als noch im Mai. Das ist schon was ganz Besonderes“.

Das ist los am Wochenende (29.-31. März) 1/18 Rebell-Comedy zeigt allerlei Zoo-Wesen: Mit der Show „Ausländer raus! – Aus dem Zoo“ kommt die Rebell-Comedy am Samstag (30. März) um 20 Uhr in die Halle Münsterland, Albersloher Weg 32 in Münster . Die Bewohner dieses „Zoos“ stammen aus fremden Ländern und leben entsprechend geordnet in Gehegen. Jeder steht stellvertretend für seine Spezies. Nach dem Zoobesuch sind die Besucher zufrieden, denn ihre Erwartungen an bestimmte Rollen wurden bestätigt. Benaissa Lamroubal, Khalid Bounouar, Alain Frei, Ususmango, Salim Samatou, DJ Wati, Babak Ghassim und Hany Siam wollen mit dieser Comedy-Show auf verblüffende Weise zeigen, dass Deutschland für Vielfalt steht. Karten kosten 36,90 bis 57,90 Euro (' 02 51/1 62 58 17). | www.mcc-halle-muensterland.de Foto: pd

Frühjahrssend Noch bis Sonntag drehen sich die Karussells auf dem Schlossplatz Münster . Rund 200 Schausteller, vom Zuckerwatteverkäufer bis zum Hightech-Fahrgeschäft, sind dabei. Eines der Highlights ist das große Feuerwerk, das am Freitagabend gegen 21 Uhr abgeschossen wird. Mehr Infos zum Send finden Sie hier. Foto: Matthias Ahlke

Eröffnung der „Saisonale“ in Hörstel: Die „Gravenhorster Saisonale“ wird am Samstag (30. März) um 17 Uhr mit einem rauschenden Frühlingsfest im Kunsthaus Kloster Gravenhorst, Klosterstraße 10 in Hörstel , eröffnet. Sie zeigt „temporäre Kloster.Garten.Kunst“. Die Außenanlagen des Kunsthauses, das „Klostergrün“ werden von April bis September zur Bühne für Kunst und Interaktion zum Thema Garten, Natur und Landschaft. Nach der Einführung nimmt die Marching Band „Schwarz-Rot Atemgold 09“ das Publikum mit auf einen audiovisuellen Rundgang und macht Station unter anderem bei den Projektstipendiaten Kunstkommunikation Swaantje Güntzel und Jan Philip Scheibe mit ihrem Projekt „Preserved – Grünkohl – Gravenhorst“, dem Projekt „My private Gravenhorst“ von Tom Koe­sel, der ortsspezifischen Lichtkunst von Knut Eckstein und bei Peter Möller, der im Innenhof für die tatkräftige Beteiligung an seinem expandierenden Strohballen-Garten wirbt. Ein interaktives Picknick mit „O.T. (Gravenhorster Blatt), Hörstel 2015“ von An Seebach steht gegen 18.30 Uhr auf dem Programm. Im großen Saal sind künstlerische Arbeiten von Knut Eckstein, Alexander Edisherov, Reinhard Krehl, Katerina Kuznetcowa, Peter Möller und An Seebach zu sehen. Im Rahmen der Gravenhorster Saisonale wird im kleinen Saal bereits um 16 Uhr die historische Präsentation „Sommerfrische Gravenhorst“ aus der Reihe „Geschichte hinterm Giebel“ mit einem Vortrag von Dr. Uta C. Schmidt eröffnet. Öffnungszeiten: DI-SA 14-18 Uhr, SO/Feiertage 11-18 Uhr, Außenanlagen jederzeit. | www.da-kunsthaus.de Foto: Michael Jezierny

Mit dem Fliewatüüt auf Reise: Das Kinderstück „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“ von Eberhard Möbius wird am Sonntag (31. März) um 15 Uhr im Theater am Wall in Warendorf gezeigt. Zu Gast ist das Westfälische Landestheater. Der junge Erfinder Tobbi geht mit dem Roboter Robbi auf Entdeckungsreise. Der Eintritt kostet 6 Euro. Das Stück ist geeignet für Kinder ab sechs Jahre. | www.theateramwall.de Foto: Volker Beushausen

Ambiente und Lebensart im Garten: Die Gartenmesse „Garten und Ambiente Lebensart“ findet von Freitag bis Sonntag (29. bis 31. März) im Nordrhein-Westfälischen Landgestüt Warendorf, Sassenberger Straße 11 , statt. Gartendesign sowie aktuelle Trends für Haus und Hof werden gezeigt. Dazu gehören die Bereiche Gartengestaltung und -pflege, Gartenaccessoires und Möbel, Pflanzen, Stauden, Mode, Schmuck, Design und Wellness. Geöffnet ist an allen drei Tagen von 10 bis 18 Uhr . Eintritt 9 Euro, bis 14 Jahre frei. Hunde sind erlaubt. Parkplatz Lohwall, hinterer Bereich, Zwischen den Emsbrücken 2. | www.landgestuet.nrw.de Foto: Stadt Warendorf

Heimatstunde mit Uwe Steimle, am Sonntag um 19.30 Uhr , 23 Euro (VVK, ' 0 25 91/7 80 08), AK 24 Euro, Realschule, Tüllinghofer Straße 29, Lüdinghausen . Foto: Guido Werner

Ungewohnte Klänge an elf Orten: Ausstellungen, Installationen, Konzerte und Workshops bietet die Reihe „Soundseeing“, die am Sonntag (31. März) um 12 Uhr mit Klangskulpturen von Nico Parlevliet in der Ausstellungshalle Hawerkamp in Münster eröffnet wird. Die Werke sind bis zum 22. April freitags von 16 bis 20 Uhr, samstags von 15 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Das „Soundseeing“-Programm lässt bis Oktober außergewöhnliche Klänge an elf Kulturorten ertönen. Die Angebote, Künstler, Öffnungszeiten und Eintrittspreise sind mit einem Lageplan im Internet zu finden. | www.soundseeing.net Foto: Dolf Verlinden

„Und die Vögel werden singen“: „Und die Vögel werden singen“ heißt das Klavierkonzert mit Gesang und Lesung von Aeham Ahmad, das am Sonntag (31. März) um 19 Uhr im Bürgerforum, Dieningstraße 7 in Ascheberg , beginnt. Der palästinensisch-syrische Pianist wurde während des syrischen Bürgerkriegs durch seine Auftritte im Flüchtlingslager Jarmuk als „Pianist in den Trümmern“ bekannt. Der Eintritt kostet 12 Euro (VVK, ' 0 25 93/98 27 88), AK 13 Euro. Foto: Diverse

Street Food Festival an der Bio-Hafenkäserei, am Samstag von 12-22 Uhr, am Sonntag von 12-20 Uhr, Am Mittelhafen 20, Münster. Foto: Matthias Ahlke

Schachblumenmarkt Sassenberg blüht auf: Unter diesem Motto findet der diesjährige Schachblumenmarkt statt, eine bunte Mischung aus Verkaufsständen, Ausstellern, Musik, Essen und Getränken sowie Unterhaltung. In diesem Jahr ist der Markt um eine weitere Attraktion reicher: Der Trödelmarkt wird an beiden Tagen mit Sicherheit viele Schnäppchenjäger locken. Die Geschäfte öffnen zudem ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag. Den Namen hat der Markt übrigens von einem vom Aussterben bedrohten Gewächs: Die streng geschützte Schachblume kommt in Sassenberg als einem von wenigen Gebieten Deutschlands überhaupt noch vor. 30.-31. März (Samstag, 14-23.30 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr)| Ortskern Sassenberg Foto: Christopher Irmler

Grevener Frühling Ob das Wetter wohl wieder so hervorragend wird wie im vergangenen Jahr? Denn da konnten Tausende Besucher bei bestem Ausgehwetter die bunte Angebots-Mischung des Grevener Frühlings genießen. Mit dabei sind Auto-, E-Bike- und Fahrradschauen sowie eine Oldtimer-Ausstellung. Ein Bike-Trial und Einrad-Vorführungen runden die Veranstaltung ab. Beim Flohmarkt ist alles zu finden, was Speicher und Keller hergeben, die örtlichen Händler öffnen zum verkaufsoffenen Sonntag. 31. März (Sonntag), 12-18 Uhr| Innenstadt Greven Foto: Günter Benning

Heribert Prantl Er ist Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung und einer der profiliertesten Journalisten Deutschlands, außerdem Jurist und Autor: Heribert Prantl. Bei einer Lesung auf Burg Vischering stellt er sein neues Buch „Vom großen und kleinen Widerstand – Gedanken zu Zeit und Unzeit“ vor. Prantl verbeugt sich darin vor den Geschichten und der Geschichte des Widerstands und stellt Menschen vor, die ihn praktiziert haben, im Großen wie im Kleinen. Er ruft zum Widerstand gegen die Gleichgültigkeit auf, gegen Phlegma und politischen Fatalismus und preist die Unangepassten, die Demokraten des Alltags. 30. März (Sa)| 19.30 Uhr|Burg Vischering Lüdinghausen| 9,50 Euro Foto: dpa

Bob Dylan Eine lebende Legende: Nur in Verbindung mit ganz wenigen Musikern ist diese Formulierung keine Worthülse. Bob Dylan gehört zweifellos dazu. Die einen nennen ihn den Shakespeare des Folk-Rock, andere haben ihm den Nobelpreis für Literatur verliehen. Die Lebens- und Karrieregeschichte des 77-Jährigen ist gespickt mit prominenten Begegnungen, inspirierenden Erfahrungen und Momenten der Weltgeschichte. Ganz nebenbei prägte er mit seinem Stil eine ganze Ära von Folk und Rock. Diese Legende beehrt nun im Rahmen seiner „Neverending Tour“ auch Deutschland. Fans wissen schon jetzt, was kommt: Der Meister wird nicht viel sprechen. Auch seine Setlist ist in Teilen vorhersehbar. Aber: Lebende Legenden dürfen das. 31. März (So) | 20 Uhr| Mitsubishi-Electric-Halle Düsseldorf Foto: dpa

Jocelyn B. Smith Für Berlin ist sie eine Art gute Seele: In einem Kreuzberger Statteilzentrum leitet sie einen Chor. Ehrenamtlich. An Heiligabend sang sie am Flügel sitzend im Berliner Hauptbahnhof bei einem Gottesdienst der Stadtmission. Und bei Seminaren trägt sie die Tradition des amerikanischen Civil Rights Movement weiter und ermutigt, sich auch für Mitmenschlichkeit zu engagieren. Die Sängerin Jocelyn B. Smith ist mehr als eine Musikerin, sondern eine Botschafterin für Humanität. Die gebürtige New Yorkerin, die in den 80er Jahren nach Deutschland zog, lässt alle diese Einflüsse auch in ihrer Musik hörbar und spürbar werden. Nach längerer Pause ist sie jetzt wieder mit ihrer Band in Münster zu Gast – und das gleich zwei Mal. 30./31. März (Samstag 21 Uhr, Sonntag 20 Uhr)| Hot Jazz Club Münster| Tickets: 25 Euro (VVK) Foto: dpa

The World of Hans Zimmer Dieses Konzert ist eine Hommage an Hollywoods erfolgreichsten Komponisten: „The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration“. Zu Zimmers Hits gehören die Soundtracks zu Blockbustern wie „König der Löwen“, „Fluch der Karibik“ oder „Inception“. Für das Konzert hat Zimmer opulente Konzertsuiten zu seinen Soundtracks erstellt, sodass seine Werke von einem Orchester präsentiert werden können. Dazu werden Filmsequenzen und Videoeinspielungen mit einem Blick hinter die Kulissen gezeigt. Zimmer selbst tritt bei der Konzertreise nicht selbst auf, dafür aber langjährige Freunde und Kollegen. 30. März (Sa) | 19 Uhr| Gerry Weber-Stadion, Halle/Westf.| 61,90 - 86,90 Euro (VVK) Foto: dpa

Bootsverleih am Aasee

Spätestens wenn die ersten kräftigen Sommer-Sonnenstrahlen hinter den Winter-Wolken hervorkriechen, scheinen Gewässer irgendwie eine magische Anziehungskraft auf uns zu haben. Auch wenn es bis zum Meer dann doch ein paar Kilometer sind, punktet das Münsterland mit wunderschönen Flüssen und Seen. Wir waren dabei, als der Bootsverleih am Aasee in Münster das erste Mal für dieses Jahr die Türen geöffnet hat: das sind unsere Tipps für die besten Frühjahrs-Bootstouren.

Wer denkt, als Mitarbeiter eines Bootsverleihs macht man sich im Winter einen lauen Lenz, der liegt gänzlich falsch. Schon lange bevor sich die ersten wärmeren Tage ankündigen, hat Sebastian Krimphove , Mitarbeiter der Segelschule Overschmidt am Aasee in Münster und Kapitän des Solarschiffs „Solaaris“, alle Hände voll zu tun.

Rund 80 Boote müssen entkalkt, repariert, lackiert und ab Mitte Februar wieder zum Aasee zurücktransportiert werden. Satte 16 Stunden Arbeit stecken alleine in einem einzigen Tretboot, bis es wieder fit für die Saison ist. Ganz zu schweigen von der „Solaaris“, die für den Winter zwecks Generalüberholung fast komplett auseinandergebaut wird, damit sie in den Sommermonaten unzählige Touristen zwischen Innenstadt und Allwetterzoo hin- und herschippern kann.

Sebastian Krimphove, Kapitän der Solaaris, schrubbt fleißig, damit die Tretboote fürs Frühjahr wieder richtig fit sind. Foto: Franziska Eickholt

Umso stressiger wird es für Krimphove, wenn der Frühling dann doch schon Ende März und nicht erst an Ostern das erste Mal grüßen lässt. „Den Segelbooten fehlen zum Teil noch die Masten und die Solaaris hat noch keine Sitze. Da liegt noch eine Menge Arbeit vor uns“, erzählt er. Aber 19 Jahre Erfahrung haben gezeigt: „Umso schöner wird’s, wenn die Sommersaison wieder anfängt. Wenn man den ganzen Winter lang in der Werkstatt sitzt, gibt’s nichts Besseres, als endlich wieder in der Sonne am und auf dem Aasee unterwegs zu sein und wieder Kontakt mit all den Menschen, die hier vorbeikommen, zu haben.“

Die ersten Kunden des Jahres sind jedenfalls bester Laune, als sie sich wagemutig auf die in frischen Farben strahlenden Tretboote wagen. Ob ein Bootsausflug gefährlich ist? Sebastian Krimphove lacht und beruhigt: „Im Tretboot ist noch niemandem was passiert. Und wenn alle Stricke reißen, kommen wir mit dem Motorboot und helfen.“ Das sei jedoch nur zwei bis drei Mal pro Jahr der Fall.

Krimphove hat trotzdem einen Tipp für abenteuerlustige Tretboot-Kapitäne: „Auf dem Hinweg immer gegen den Wind fahren. Dann wird’s auf dem Rückweg nicht so anstrengend.“

Bootsverleihe im Münsterland · Segelschule Overschmidt, Aasee: ab 13. April mit Tretboot, Paddelboot und Segelboot ab 12 Euro/Stunde · Bootsverleih Niehues, Haltern am See: Kanadier, Kajak, Paddelboot, Tretboot, ab 6 Euro/Stunde · Bootshaus Pröbstingsee, Borken: Tretboot, Ruderboot, Kanadier, ab 13 Euro/Stunde · Bootshaus Feldmarksee, Sassenberg: Paddel-, Schlauch- und Ruderboot, Surfbretter, Segelboote, ab 8 Euro/Stunde ...

Freilichtbühnen im Münsterland

Hinter den Kulissen wird längst eifrig und immer detaillierter geprobt: Im Mai präsentieren die ersten Freilichtbühnen im Münsterland ihre Stücke. Die größte Bühne unter freiem Himmel, die der Freilichtspiele Tecklenburg, präsentiert ab dem 19. Mai „Das Dschungelbuch“. Im Verlauf des Sommers folgen „Don Camillo und Peppone“ (ab 21. Juni) sowie „Doktor Schiwago“ mit Jan Ammann (ab 26. Juli).

Auch die Freilichtbühne Greven-Reckenfeld startet mit dem Kinderstück in die Saison. Ab dem 25. Mai zeigt das Ensemble den Otfried-Preußler-Klassiker „Die kleine Hexe“. Es folgen „Ein Käfig voller Narren“ (ab 8. Juni) und „Pension Schöller“ (ab 2. August).

hervorhebunIm Mai starten die Freilichtbühnen in der Region in die neue Saison. Foto: Freilichtbühne Greven-Reckenfeld

Auf dem Spielplan der Freilichtbühne Billerbeck: „Das kleine Gespenst“ (ab 30. Mai) und „Nibelungen“ (ab 29. Juni). Und in Oelde-Stromberg: „Igraine Ohnefurcht“ (ab 12. Mai) und „Sherlock Holmes – Das Zeichen der Vier“ (ab 10. August).

An allen Bühnen hat der Ticketvorverkauf begonnen. Die Freilichtbühne Coesfeld bietet ihre Tickets ab dem 1. April an. Dort im Programm für die Kleinsten: „Robin Hood und die Kinder von Sherwood Forest“ (ab 1. Juni) und „Natürlich blond“ (ab 25. Mai).