Stolpernde Traumfrau im Regen

So fangen romantische Komödien an, und „Ein Glück kommt selten allein“ (O-Titel) macht da keine Ausnahme. Charlottes drei aus zwei Ehen stammende Kinder bringen Sacha, der Kids hasst, zur Verzweiflung. Die vom Großindustriellen Posche (Francois Berléand) geschiedene Charlotte darf zwar in einer Luxusbleibe leben, aber keinen Liebhaber ins Haus bringen. Da sie die Liebe mit Sacha leidenschaftlich lebt, treibt Posche den kleinen Musiker ins Abseits.

Mit turbulentem emotionalen Hindernislauf punktet der Film in der ersten Hälfte, fällt dann ab und macht wenig aus dem Ausbleiben von Sachas Inspiration und dem Verrat seines besten Freundes. Gad Elmaleh , ein Stand-up-Comedian, verlässt sich auf seine Hundeaugen, der Ausstatter auf riesige „Casablanca“-Plakate und der Soundtrack auf Musik aus den Vierzigern. Deshalb trägt Sophie Marceau als herrlich ungeschickte und stolpernde Charlotte das Hauptgewicht und bringt den Film mit Slapstick über die Runden, wenn sie fällt oder im Bad auf die Bretter geschickt wird. Dabei wirkt die 45-Jährige, mit oder ohne Reizwäsche und Edelgarderobe, fast so jung wie zu Beginn ihrer Karriere.