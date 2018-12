Berlin (dpa) - Der 1965 in Hannover geborene Ingo Siegner hat mit dem kleinen Drachen Kokosnuss einen Welthit ins Leben gerufen. Die Kinderbücher des Autors und Illustrators rund um einen orangefarbenen Feuerspucker sollen sich bereits über fünf Millionen Mal verkauft haben.

Auch im Kino hat sich Kokosnuss schon bemerkbar gemacht, sein erstes Abenteuer durfte er dort 2014 absolvieren. Nun kommt ein neuer Animationsfilm in die Lichtspielhäuser: In «Auf in den Dschungel!» begeben sich Kokosnuss und seine Freunde mit einem Dampfer auf eine Reise. Auf dem Weg zum Ferienlager jedoch geht manches schief; und es sind keineswegs nur die Wasserdrachen, die es Kokosnuss, Matilda, Oskar und den anderen schwer machen.

Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel!, Deutschland 2018, 80 Min., FSK ab 0, von Anthony Power