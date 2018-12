Berlin (dpa) - Hans Kammerlander ist einer der berühmtesten Extrembergsteiger der Welt. Er machte Expeditionen mit Reinhold Messner und fuhr als erster Mensch vom Mount Everest mit Ski ab.

1991 aber erlebte er am Manaslu, dem achthöchsten Gipfel der Welt, eine Tragödie, zwei Freunde starben. Aus Anlass seiner Rückkehr im Jahr 2017 drehte Regisseur Gerald Salmina eine Biografie über den Südtiroler.

Darin werden die Ursprünge Kammerlanders auf einem Bauerhof in Südtirol, sein Werdegang als Bergsteiger, seine größten Erfolge und seine Niederlagen erzählt. Zentral ist das Drama am Manaslu in Nepal, den er nach dem Unglück eigentlich nie wiedersehen wollte. Dann aber fliegt er doch noch einmal hin, er will seinen letzten noch fehlenden Achttausender besteigen und Frieden machen mit der quälenden Vergangenheit.

Manaslu - Berg der Seelen, Österreich 2018, 123 Min., FSK ab 12, von Gerald Salmina, mit Hans Kammerlander, Werner Herzog, Stephan Keck