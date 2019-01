Berlin (dpa) - Ein verheirateter Politiker hat eine Affäre - heutzutage ein eher gewöhnlicher Plot, aber in den USA des Jahres 1988 führte das zu einem saftigen Skandal.

Der Fall von Gary Hart im damaligen US-Präsidentschaftswahlkampf trieb Politik und Medien der Vereinigten Staaten zum ersten Mal auf breiter Front auf den Boulevard. Regisseur Jason Reitman («Juno», «Ghostbusters», «Up in the Air») hat den Skandal in «Der Spitzenkandidat» verfilmt. Hugh Jackman verkörpert Hart als charismatischen Aufsteiger mit besten Aussichten auf das Weiße Haus.

Zum Ensemble gehören auch J.K. Simmons (oscarprämiert als Jazzlehrer in «Whiplash») als Harts Manager, Vera Farmiga als Harts Ehefrau und Alfred Molina als Journalist Ben Bradlee.

Der Spitzenkandidat, USA 2018, 112 Min., FSK ab 6, von Jason Reitman, mit Hugh Jackman, Vera Farmiga, J.K. Simmons, Alfred Molina,