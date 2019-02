Keinen Kinostart verpassen

In Deutschlands Städten gibt es eine Vielzahl in Kinos, die unterschiedliche Themenschwerpunkte haben. In den Sälen der großen Kinoketten werden Filme präsentiert, die sich an ein breites Publikum richten. Der anspruchsvolle Film wird ebenso in das Programm genommen wie Kinderfilme, Komödien und Filme für Zuschauer ab einem Alter von 16 oder 18 Jahren. Die Filme, die in den deutschen Kinos gezeigt werden, wurden in verschiedenen Ländern gedreht. Neben deutschen Filmen und den beliebten Hollywoodproduktionen gibt es immer wieder gute Filme aus Frankreich, Italien oder den skandinavischen Ländern. Neben den großen Kinos gibt es zahlreiche kleine Säle, in denen auch seltene und spezielle Filme gezeigt werden. Es gibt Kinos, die sich auf den anspruchsvollen Film oder auf andere, eher seltene Genres spezialisiert haben.

Filmstarts kurz vorgestellt

Mitunter fällt es schwer, den Überblick über die Filmstarts und das gesamte Kinoprogramm zu behalten. Ärgerlich ist es, wenn ein Film, der zum Lieblingsgenre gehört, verpasst wird. Auf cinemaxxl.de werden alle Filme pünktlich zum Kinostart in Deutschland vorgestellt. Darunter sind die großen Hollywoodfilme, aber auch Filme aus der nachdenklichen Sparte und spannende Actionfilme, die den Zuschauer mit ihren eindrucksvollen Effekten fesseln. Zu jedem Film gibt es eine kurze Übersicht über das Genre, die Spieldauer, die FSK Altersfreigabe und den Tag des Kinostarts. Dies ist in Deutschland traditionell ein Donnerstag. In vielen Kinos laufen bereits am Mittwoch Vorpremieren, die bei besonderen Starts auch um Mitternacht beginnen können. Weitere Informationen umfassen eine kurze Inhaltsangabe zum Film und den Kinotrailer in hochauflösender HD+ Qualität. Auch die Hauptdarsteller, der Verleih und der Regisseur sind aufgeführt. So kann auf einen Blick erfasst werden, welcher Film Interesse weckt und im Kino unbedingt angesehen werden muss.

Kinosuche leicht gemacht

In vielen größeren Städten gibt es eine Vielzahl an Kinos. Die Suche nach dem Kino, in dem der Lieblingsfilm gezeigt wird, kann aufwendig sein. Auf cinemaxxl.de ist es möglich, das Kinoprogramm in einer Stadt oder in einem bestimmten Kino einfach und unkompliziert anzeigen zu lassen. Die Kinosuche bietet eine Maske, in der die gewünschte Stadt eingegeben werden kann. Alle Kinos, die sich direkt in der Stadt oder in der Nähe befinde, werden übersichtlich nach alphabetischer Sortierung aufgelistet. Die wichtigsten Filme sind als Vorschau integriert. Mit einem Klick auf das gewünschte Kino kann das ganze Programm angezeigt werden. Eine Verlinkung zu der Homepage des gewünschten Kinos erlaubt es, die Karten direkt zu buchen. Auf diese Weise es möglich, stets die Übersicht über das Programm im Kino zu behalten. Es wird kein Film mehr verpasst, und der Kinobesuch kann so gezielt geplant werden, dass er immer wieder ein besonderes Erlebnis ist.