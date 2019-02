Berlin (dpa) - Hicks, Ohnezahn, Haudrauf, Rotzbakke, Fischbein, Valka und Astrid: Sie alle und noch einige mehr sind wieder mit dabei, wenn es nun im Kino zum bereits dritten Mal heißt: «Drachenzähmen leicht gemacht».

Anfänglich mutet alles geradezu idyllisch an in dieser Fortsetzung der, auf einer Buchvorlage beruhenden Saga rund um skurrile Drachen und bärtige Wikinger. Im «weltweit ersten Drachen-Wikinger-Paradies» haben sich Menschen und Fabelwesen derart eingerichtet, dass ein friedvolles Miteinander möglich ist. Die Freude aber, die währt nicht lange; ein Bösewicht namens Grimmel macht Hicks und Co. das Leben schwer. Dazu kommt, dass sich Drache Ohnezahn gehörig verliebt hat: in ein Drachenmädchen.

Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt, USA 2019, 104 Min., FSK ab 6, von Dean DeBlois