Berlin (dpa) - Was tun, wenn sich der eigene Sohn nur noch in sein Zimmer einschließt und im Internet unterwegs ist? Auch Kristin ( Katja Riemann ) kennt das. Ihr Sohn David kommuniziert nicht mehr mit ihr, sondern tauscht sich lieber in einem Drachenbauforum aus.

Kristin hält die Situation nicht mehr aus und meldet sich deswegen unter einem Pseudonym dort an - und bekommt tatsächlich einen Zugang zu David. «Goliath96» ist das Regiedebüt von Marcus Richardt , der hiermit ein spannendes Mutter-Sohn-Drama vorlegt. Die Hauptrolle hat Katja Riemann übernommen.

Goliath96, Deutschland 2018, 90 Min., FSK o.A., von Marcus Richardt, mit Katja Riemann, Nils Rovira-Munoz, Elisa Schlott