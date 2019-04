Paris (dpa) – Der französische Schauspieler Alain Delon (83) erhält beim diesjährigen Filmfestival von Cannes die goldene Ehrenpalme. Damit werde sein Platz in der Geschichte des Kinos gewürdigt, teilte die Festivalleitung am Mittwoch in Paris mit.

Im Laufe seiner Karriere drehte Delon mehr als 80 Filme. Das Festival beginnt am 14. Mai an der Côte d'Azur.

In den 1960er und 1970er Jahren war Delon, der mit «Der eiskalte Engel» und «Der Leopard» weltberühmt wurde, ein großer Filmstar. Er galt als einer der schönsten Männer des französischen Kinos. Zu seinen bedeutendsten Erfolgen gehört auch «Der Swimmingpool» mit Romy Schneider, mit der er eine turbulente Beziehung hatte.