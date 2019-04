Berlin (dpa) - Sie zählen zu den berühmtesten Schauspielerinnen Großbritanniens: Judi Dench , Maggie Smith , Joan Plowright und Eileen Atkins. Seit Jahrzehnten stehen sie auf der Theaterbühne oder vor der Kamera und wurden für ihre Verdienste in den Adelsstand erhoben, zu «Dame of the British Empire».

Zudem sind sie bestens befreundet und treffen sich regelmäßig zum Tee. Regisseur Roger Michell durfte dabei sein und filmen. In «Tea with the Dames» sitzen die Freundinnen gemütlich in einem Landhaus zusammen. Sie erinnern sich an frühere Zeiten am Theater und beim Film, sie erzählen sich alte und neue Klatschgeschichten und plaudern über das Leben im Allgemeinen, insbesondere die Fallstricke des Alters. Ganz wichtig auch die Frage: Müssen adlige Damen ihre Worte wirklich immer genau abwägen?

Tea with the Dames, Großbritannien 2018, 84 Min., FSK ab 0, von Roger Michell, mit Judi Dench, Maggie Smith, Eileen Atkins, Joan Plowright