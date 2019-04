Berlin (dpa) - Schon als Kind übt Paige mit ihrem Bruder Wrestler-Griffe. Auf dem englischen Land träumen sie von einer großen Karriere in den USA.

Tatsächlich haben beide später die Chance, an einem Probetraining des World Wrestling Entertainments teilzunehmen - doch nur Paige wird angenommen. Der von wahren Begebenheiten inspirierte Film «Fighting with My Family» erzählt von Paiges Kampf nach oben und wie sie ihr Leben ohne ihre Familie neu ordnet. Der Ex-Profi-Wrestler Dwayne «The Rock» Johnson agiert hier als Produzent und ist auch als Paiges Mentor zu sehen. Die Hauptrolle übernahm Florence Pugh «Lady Macbeth»; Regie führte Stephen Merchant (einer der Köpfe hinter der TV-Serie «The Office»).

Fighting with My Family, Großbritannien, USA 2019, keine Angaben über Filmlänge und FSK-Freigabe, von Stephen Merchant, mit Florence Pugh, Lena Headey, Nick Frost