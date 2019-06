Berlin (dpa) - Vor zwei Jahren hat der große schwedische Regisseur Lasse Hallström («Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa») einen Film rund um einen Hund namens Bailey in die Kinos gebracht. Im deutschsprachigen Raum erschien der Film unter dem Titel «Bailey - Ein Freund fürs Leben».

Nun darf dieser Bailey sich in einem neuen Werk bewähren, neue Abenteuer bestehen. Wenn auch diesmal nicht unter der Ägide von Regisseur Hallström. Regisseurin Gail Mancuso ist es, der die Geschichte dieses Vierbeiners weitererzählt. In einer der Hauptrollen erneut mit dabei ist Schauspieler Dennis Quaid («Reine Chefsache», «Great Balls of Fire!»).

Bailey - Ein Hund kehrt zurück, USA 2019, 109 Min., FSK ab 0, von Gail Mancuso, mit Marg Helgenberger, Betty Gilpin, Dennis Quaid