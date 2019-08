„Once Upon a Time in Hollywood“

Münster -

Von Gian-Philip Andreas, Hans Gerhold

In einer zentralen Szene des neuen Films von Quentin Tarantino geht die Schauspielerin Sharon Tate, gespielt von Margot Robbie, am helllichten Tag ins Kino. Dort läuft die Spionageposse „Rollkommando“, in der Tate 1968 tatsächlich mitspielte. Robbie sitzt als Tate im Kino und lacht sich kaputt – über die echte Tate auf der Leinwand. Die Szene ist typisch für diese wild ausufernde Märchenkomödie: Tarantinos angeblich vorletztes Werk ist eine vor Nostalgie triefende Hommage an die alte Traumfabrik, die 1969, dem Jahr, in dem der Film spielt, schon kaum mehr existierte.