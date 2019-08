Berlin (dpa) - Schauspieler Jon Hamm hat sich vor allem durch seine prägnante Rolle in der viel gepriesenen US-Serie «Mad Men» (2007 bis 2015) einen Namen gemacht.

Passenderweise gibt Hamm nun in diesem Spielfilm einen Darsteller, Craig, der der Star einer beliebten Fernseherzählung ist. Vor allem im Mittelpunkt dieses Dramas aber steht Craigs Bruder, der von Zachary Quinto («Star Trek») verkörperte Josh Norman . Josh leidet unter starken Halluzinationen.

Immer wieder taucht in diesen Sinnestäuschungen Joshs Bruder Craig auf. Also begibt sich Josh in die Obhut einer Therapeutin. Dass sich diese mit Joshs Bruder einlässt, macht die Sache nicht einfacher. Aardvark ist das englische Wort für Erdferkel.

Aardvark, USA 2017, 89 min, FSK ab 12, von Brian Shoaf, mit Jenny Slate, Jon Hamm, Zachary Quinto