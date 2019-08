München (dpa) - Der Sänger Michael Patrick Kelly (41, «Roundabouts») sieht seine berufliche Zukunft nicht im Filmgeschäft.

«Ich glaube, dass ich kein guter Schauspieler bin. Das fällt mir schon in meinen Video-Clips schwer, in denen ich so tun muss, als würde ich meine eigenen Songs singen. Ich glaube nicht, dass ich das kann», sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. Im neuen « Playmobil »-Film, der am 29. August in die Kinos kommt, lieh Kelly einem Piraten seine Stimme.

«Synchronsprechen geht noch gerade so. Da muss ich ja nur reden und ein bisschen singen», sagte der in Bayern lebende Musiker, der als Paddy mit der Kelly Family berühmt wurde.

«Anfangs war es ein bisschen schwer, die Stimme zu finden, weil ich ja eine relativ hohe Gesangsstimme habe. Meine Sprechstimme ist schon ein bisschen tiefer, aber so ein alter Pirat mit Bart, ein Schurke, den muss man erstmal in sich finden. Aber ich habe ja früher immerhin auf einem Hausboot gelebt.»