Berlin (dpa) - Die deutschen Kinostars Nora Tschirner und Alexander Fehling lernen sich in der Bestseller-Verfilmung «Gut gegen Nordwind» durch einen winzigen Zahlendreher kennen.

Emma Rothner (Tschirner) schickt versehentlich eine Mail an Leo Leike (Fehling), zwischen den beiden entspinnt sich ein intimer Dialog - via Mail. Sie schreiben sich über ihren Alltag, ihre Gefühle so offen, wie es vielleicht nur zwei eigentlich Fremde können. Es geht um nichts Geringeres als die Liebe und das Schicksal - wann lohnt es sich zu kämpfen und wann muss man loslassen? Kann man den richtigen Moment im Leben verpassen?

- Gut gegen Nordwind, Deutschland 2019, 122 min, FSK ab 0, von Vanessa Jopp, mit Nora Tschirner, Alexander Fehling, Ella Rumpf, Claudia Eisinger.