London (dpa) - Der Film «Joker» mit Joaquin Phoenix ist in diesem Jahr Top-Favorit bei der Verleihung der britischen Filmpreise. Das US-Drama von Regisseur Todd Phillips erhielt elf Nominierungen, darunter als Bester Film und für die Beste Regie.

Martin Scorceses Gangsterdrama «The Irishman» und Quentin Tarantinos «Once Upon A Time In Hollywood» sind jeweils zehnmal nominiert, darunter auch in den Kategorien Bester Film und Beste Regie. Direkt dahinter folgt das Kriegsepos «1917» von Sam Mendes mit neun Nominierungen. «1917», soeben mit dem Golden Globe als bestes Filmdrama ausgezeichnet, ist auch als Herausragender Britischer Film nominiert. Die Baftas werden am 2. Februar in London verliehen.

Phoenix, der für seine Rolle einen Golden Globe als Bester Hauptdarsteller bekam, gilt bei den Baftas ebenfalls als aussichtsreicher Kandidat. Er konkurriert mit Leonardo DiCaprio («Once Upon A Time In Hollywood») und dem Elton-John-Darsteller Taron Egerton («Rocketman») um den Preis. Als Beste Hauptdarstellerinnen sind unter anderem Saoirse Ronan («Little Women»), Charlize Theron («Bombshell - Das Ende des Schweigens») und Scarlett Johansson («Marriage Story») nominiert.

Johansson darf sich auch Hoffnungen auf einen Bafta als Beste Nebendarstellerin («Jojo Rabbit») machen. Die Australierin Margot Robbie ist in der Kategorie sogar gleich mit zwei Nominierungen («Bombshell - Das Ende des Schweigens» und «Once Upon A Time In Hollywood») vertreten. Bei den Männern zählen Tom Hanks («Der wunderbare Mr. Rogers»), Brad Pitt («Once Upon A Time In Hollywood») und Al Pacino («The Irishman») zu den Kandidaten.