Berlin (dpa) - Eine Mutter und ihre zwei Töchter verbringen ihren Sommerurlaub in einem andalusischen Ort. Die dreizehnjährige Claire, um die es hier in «Sunburned» vor allem geht, ist Claire zunächst auf sich gestellt, lernt dann aber am Strand einen gleichaltrigen Jungen kennen.

Bei diesem Amram handelt es sich um einen senegalesischen Strandverkäufer. Die beiden Teenager kommen sich näher, bis Claire dem Jungen gar verspricht, ihn mit zurück in ihre Heimat zu nehmen.

Es geht in diesem 92-Minüter nicht nur um junge Gefühle zwischen zwei Menschen von zwei verschiedenen Kontinenten; auch die Flüchtlingsthematik spielt hier eine Rolle. Sabine Timoteo spielt die Mutter.

Sunburned, Deutschland 2020, 94 Min., FSK o.A., von Carolina Hellsgård, mit Zita Gaier, Gedion Oduor Wekesa, Sabine Timoteo

