Berlin (dpa) - Er ist am Ende seines Weges angekommen: Der Versicherungsagent Max, der von «Game of Thrones»-Star Nikolaj Coster-Waldau gespielt wird, leidet an einem Gehirntumor. Eines Tages stößt er auf das mysteriöse und geheimnisvolle Hotel Aurora , wo man sich bei seiner letzten Reise helfen lassen kann.

Allerdings gibt es eine Bedingung - die aber ist nicht immer leicht einzuhalten. Das Thema Sterbehilfe spielt in «Suicide Tourist - Es gibt kein Entkommen» zwar eine Rolle, aber dem dänischen Regisseur Jonas Alexander Arnby geht es um etwas anderes: Sein Film, der zwischen Drama und Mystery-Thriller pendelt, handelt zwar vom Tod, aber mehr noch vom Leben und der Liebe. Für seinen düsteren Film findet er dabei ausgesprochen schöne Bilder.

Suicide Tourist - Es gibt kein Entkommen, Dänemark/Deutschland u.a. 2019, 90 Min., FSK ab 12, von Jonas Alexander Arnby, mit Nikolaj Coster-Waldau, Tuva Novotny, Robert Aramayo

© dpa-infocom, dpa:200625-99-557796/5